Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Пожар в частной наркологической клинике в России: погибли четверо, задержана директор

ФОТО: кадр с видео

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на 17 сентября в частной наркологической клинике "Чистый город" в центре Красноярска. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Управление МЧС России по Красноярскому краю.

По данным МЧС России, возгорание было зафиксировано на цокольном этаже жилого шестиэтажного дома, в котором также располагается клиника. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Во время тушения из дома были спасены 16 человек, в том числе пациенты клиники.

Пострадавших доставили больницу и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние врачами оценивается как стабильно тяжелое.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Наказание по этой статье - принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.

В рамках расследования была задержана 45-летняя директор частной клиники.

Личности погибших в пожаре пока не установлены, так как часть пациентов находились в клинике анонимно. Они будут опознаны по отпечаткам пальцев, поведал ТАСС источник в правоохранительных органах.

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