Пожар в частной наркологической клинике в России: погибли четверо, задержана директор

По данным МЧС России, возгорание было зафиксировано на цокольном этаже жилого шестиэтажного дома, в котором также располагается клиника. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Во время тушения из дома были спасены 16 человек, в том числе пациенты клиники.

Пострадавших доставили больницу и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние врачами оценивается как стабильно тяжелое.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Наказание по этой статье - принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.

В рамках расследования была задержана 45-летняя директор частной клиники.

Личности погибших в пожаре пока не установлены, так как часть пациентов находились в клинике анонимно. Они будут опознаны по отпечаткам пальцев, поведал ТАСС источник в правоохранительных органах.