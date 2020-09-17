В Литве 62 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 22

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 62 новых случая коронавируса, общее количество заболеваний составляет 3504, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

В настоящее время коронавирусной инфекцией в Литве продолжают болеть 1254 человека, 2149 выздоровели.

Скончались от Covid-19 87 человек, по иным причинам - 14 зараженных.

В изоляции находится 8081 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 237 привозных случаев.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 4889 проб на коронавирус, в целом исследовано 711 108 проб.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 969 тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 22 пробы.

По состоянию на утро 17 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 19 человек, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали трех человек и еще одного перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение.

На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания Covid-19 у 415 человек.

По состоянию на 17 сентября выздоровели 2 337 человек. Из них истории болезни 1 787 человек (76,5%) завершены, у 550 человек (23,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 25,36.

Всего в Эстонии сделано более 180 000 первичных тестов, из них 2778, т. е. 1,53 процента, были положительными на вирус SARS-CoV-2.