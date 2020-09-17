У депутатов прежнего созыва Рижской думы потребуют 12 000 евро за противоправное решение

Как пояснили во временной администрации столицы, ООО Olympic Casino Latvia 26 августа 2019 года обратилось в Рижскую думу с заявлением о выдаче разрешения на открытие игорного зала в четырехзвездочной гостинице Radisson Blu Daugava на ул. Кугю, 24.

Согласно заключению юридического управления думы, у самоуправления не было законного права не разрешать открытие игорного зала в отеле, однако 18 декабря просьба Olympic Casino Latvia была отклонена. За выдачу разрешения на открытие игорного зала проголосовали два депутата, против были 13, 17 не голосовали, 22 воздержались.

Olympic Casino Latvia оспорило это решение в суде и добилось выдачи разрешения. Кроме того, самоуправление обязали уплатить Olympic Casino Latvia 12 081 евро.

Как считает временная администрация, голосуя против выдачи административного акта и не обосновав свои действия, не указав на обстоятельства, из-за которых выданное разрешение причинило бы вред жителям столицы, депутаты Рижской думы действовали умышленно противоправно, а те депутаты, которые воздержались, повели себя легкомысленно.

Временная администрация требует у 35 депутатов возместить по 345,18 евро каждому. Это те депутаты, которые голосовали против выдачи разрешения на открытие зала, и воздержавшиеся.