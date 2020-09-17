Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию

По словам Ерофеева, Навального на соискание премии выдвинули "несколько профессоров из признанных университетов мира, которые занимаются Россией". В комментарии телеканалу "Дождь" Ерофеев отметил, что среди вышеупомянутых ученых есть "большие люди", но конкретных имен не назвал.

По данным властей Германии, Алексей Навальный был отравлен в России боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Он больше двух недель провел в искусственной коме и сейчас продолжает лечение в берлинской клинике Charite. Москва настаивает на том, что анализы, взятые у политика в Омске, где тот был первоначально госпитализирован, не показали наличия никаких ядов.

На сегодняшний день еще ни один россиянин не получал Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).