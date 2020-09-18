СМИ: 16-летний Николай Лукашенко будет учиться в Москве под другой фамилией

Младший сын Александра Лукашенко - 16-летний Николай, похоже, будет учиться в Москве. Возможно, в гимназии при МГУ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ученого, бывшего главу Академии наук Беларуси Александра Войтовича.
Мужчина, в свою очередь, сослался на знакомых в сфере образования.
РИА "Новости" в секретариате гимназии при МГУ сообщили, что сын Лукашенко там не учится.
В конце августа появилась новость о том, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда пошел учиться после девятого класса. О том, что Николай будет учиться в одной из престижных школ Москвы, 1 сентября заявил актер Станислав Садальский. Он ссылался на неназванный источник.
Экс-сотрудник КГБ (как пишет "Медуза", белорусского или советского - непонятно) анонимно сообщил "Комсомольской правде", что первое время Николай живет в белорусском посольстве в Москве. Там он будет продолжать учебу под вымышленной фамилией и некоторое время не будет ходить в учебное заведение.
Бывший сотрудник КГБ также сделал предположение, что Николай может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если у него получится сдать экстерном экзамены за 11-й класс.
В свою очередь, ректор данного вуза Владимир Трухачев заявил, что ему неизвестно, что сын Лукашенко сдает экзамены в академию.
- приводит его слова "Медуза".
Кроме того, в начале этого месяца в Сети начала гулять информация о том, что Николай Лукашенко поступил в частную школу "Президент" в подмосковной Жуковке, однако в самом учебном заведении это отрицают.
Напомним, 23 августа пресс-служба Александра Лукашенко выпустила видео с участием его сына - 15-летнего (тогда еще) Николая. Подросток на кадрах был облачен в военную экипировку, а в руках держал автомат Калашникова. Именно в таком виде сын сопровождал отца.
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