СМИ: 16-летний Николай Лукашенко будет учиться в Москве под другой фамилией

Мужчина, в свою очередь, сослался на знакомых в сфере образования.

РИА "Новости" в секретариате гимназии при МГУ сообщили, что сын Лукашенко там не учится.

В конце августа появилась новость о том, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда пошел учиться после девятого класса. О том, что Николай будет учиться в одной из престижных школ Москвы, 1 сентября заявил актер Станислав Садальский. Он ссылался на неназванный источник.

Экс-сотрудник КГБ (как пишет "Медуза", белорусского или советского - непонятно) анонимно сообщил "Комсомольской правде", что первое время Николай живет в белорусском посольстве в Москве. Там он будет продолжать учебу под вымышленной фамилией и некоторое время не будет ходить в учебное заведение.

Бывший сотрудник КГБ также сделал предположение, что Николай может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если у него получится сдать экстерном экзамены за 11-й класс.

В свою очередь, ректор данного вуза Владимир Трухачев заявил, что ему неизвестно, что сын Лукашенко сдает экзамены в академию.

"Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего",

- приводит его слова "Медуза".

Кроме того, в начале этого месяца в Сети начала гулять информация о том, что Николай Лукашенко поступил в частную школу "Президент" в подмосковной Жуковке, однако в самом учебном заведении это отрицают.

Напомним, 23 августа пресс-служба Александра Лукашенко выпустила видео с участием его сына - 15-летнего (тогда еще) Николая. Подросток на кадрах был облачен в военную экипировку, а в руках держал автомат Калашникова. Именно в таком виде сын сопровождал отца.