Чт, 17.09.2020
Для того, чтобы коллаборировать с артистами, с ними нужно дружить, появляться в общей тусовке, в медийной тусовке, раскачивать еще больше свое имя. Без этого невозможно, или ценник падает. Чем больше имя, тем больше ценник. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Ушаков: Домбровского исключили из "Согласия" не за вольнодумство, а за глупость

Нил Ушаков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский был исключен из партии "Согласие", и его исключили не из-за свободомыслия, а из-за необоснованной глупости, заявил председатель совета "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков.

Ушаков считает, что Домбровскому в партии "Согласие" были предоставлены все возможности и ресурсы для реализации различных изменений, реформ и преобразований.

"Честно говоря, ни один из новых и старых членов "Согласия" не имел такой поддержки внутри партии, как Вячеслав. Его занесли на руках и дальше носили на руках.

Но Слава потратил все свои таланты и время, чтобы доказать другим, что он "круче", чем Янис Урбанович", - сказал политик.

Ушаков признал, что цель Домбровского, вероятно, была глубоко благородной, но "свое величие можно доказать только на деле, а не постоянной академической болтовней на тему "есть ли жизнь на Марсе".

"Будем честными, Урбанович всегда славился своим терпением. Однако и это его не спасло. Вячеслава исключили из партии не за вольнодумство или независимость. Славика исключили из партии за немотивированную и необоснованную глупость", - сказал Ушаков.

Как сообщалось, фракция партии "Согласие" в Сейме в среду, 15 сентября, исключила из партии депутатов Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову. С исключением обоих членов из фракции "Согласие" потеряет два голоса в парламенте.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back