Ушаков: Домбровского исключили из "Согласия" не за вольнодумство, а за глупость

Ушаков считает, что Домбровскому в партии "Согласие" были предоставлены все возможности и ресурсы для реализации различных изменений, реформ и преобразований.

"Честно говоря, ни один из новых и старых членов "Согласия" не имел такой поддержки внутри партии, как Вячеслав. Его занесли на руках и дальше носили на руках.

Но Слава потратил все свои таланты и время, чтобы доказать другим, что он "круче", чем Янис Урбанович", - сказал политик. 3

Ушаков признал, что цель Домбровского, вероятно, была глубоко благородной, но "свое величие можно доказать только на деле, а не постоянной академической болтовней на тему "есть ли жизнь на Марсе".

"Будем честными, Урбанович всегда славился своим терпением. Однако и это его не спасло. Вячеслава исключили из партии не за вольнодумство или независимость. Славика исключили из партии за немотивированную и необоснованную глупость", - сказал Ушаков.

Как сообщалось, фракция партии "Согласие" в Сейме в среду, 15 сентября, исключила из партии депутатов Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову. С исключением обоих членов из фракции "Согласие" потеряет два голоса в парламенте.