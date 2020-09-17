Генпрокурор: полиция не уделяет достаточного внимания борьбе с отмыванием денег

"Работа была бы удовлетворительной, если бы за несколько месяцев можно было добиться ясности и закончить дела. Но, если проходят годы, это нельзя считать удовлетворительной работой. Если следователям нужно получить ответы от зарубежных учреждений, это другой вопрос, тут мы ни на что не можем повлиять. Если же дело расследуется на месте, в Латвии, расследование должно быть ясным и в разумные сроки", - сказал генпрокурор.