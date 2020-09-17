Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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  • На стадионе "Сконто" из-за ветра пропал свет и взорвалась лампа. Матч "Риги" в Лиге Европы приостановлен

На стадионе "Сконто" из-за ветра пропал свет и взорвалась лампа. Матч "Риги" в Лиге Европы приостановлен
Игра продолжится 18 сентября

Стадион "Сконто"

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

В четверг, 17 сентября, футбольный клуб "Рига" на стадионе "Сконто" принимал команду "Тре Фиори" из Сан-Марино в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

Из-за сильного ветра и проблем с освещением команды не смогли доиграть матч.

Проблемы со светом начались уже на 8-й минуте встречи, когда из-за сильного ветра отключился один из прожекторов стадиона "Сконто". Чуть позже взорвалась одна из ламп над скамейками запасных.

Было решены всех резервистов и тренерский штаб обеих команд отправить на трибуны, которые в этот вечер были пустыми. Из-за этого возникла ещё одна пауза, которая продлилась 20 минут.

Возобновив игру, команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв, после которого больше не вышли на поле.

Спустя примерно два часа было принято решение, что матч между "Ригой" и "Тре Фиори" продолжится в пятницу, 18 сентября. Игра начнётся в 10 часов утра и продолжится с 26-й минуты.

Несколькими часами ранее "Вентспилс" на своём поле потерпел разгромное поражение от норвежского "Русенборга" со счётом 1:5. Таким образом, для "жёлто-синих" еврокубки в это сезоне окончены.

Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.

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