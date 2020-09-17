На стадионе "Сконто" из-за ветра пропал свет и взорвалась лампа. Матч "Риги" в Лиге Европы приостановлен

Из-за сильного ветра и проблем с освещением команды не смогли доиграть матч.

Проблемы со светом начались уже на 8-й минуте встречи, когда из-за сильного ветра отключился один из прожекторов стадиона "Сконто". Чуть позже взорвалась одна из ламп над скамейками запасных.

Было решены всех резервистов и тренерский штаб обеих команд отправить на трибуны, которые в этот вечер были пустыми. Из-за этого возникла ещё одна пауза, которая продлилась 20 минут.

Vispirms izdzisa daļa gaismu, tagad plīst gaismu stikli un krīt lejā. Es nofilmēju tikai pārpalikumu, pirmā porcija bija iespaidīga un bīstama komandu soliņiem. Pauze ieilgusi. Šādi Riga var dabūt bēdīgas sekas, lai gan skaidrs, ka laika apstākļi ir apokaliptiski. pic.twitter.com/hRG7TrnhUp — LV_futbols (@LV_futbols) September 17, 2020

Возобновив игру, команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв, после которого больше не вышли на поле.

Спустя примерно два часа было принято решение, что матч между "Ригой" и "Тре Фиори" продолжится в пятницу, 18 сентября. Игра начнётся в 10 часов утра и продолжится с 26-й минуты.

Несколькими часами ранее "Вентспилс" на своём поле потерпел разгромное поражение от норвежского "Русенборга" со счётом 1:5. Таким образом, для "жёлто-синих" еврокубки в это сезоне окончены.

Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.