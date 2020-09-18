Плохой сон повышает аппетит. Советы эксперта для более здорового ночного сна

Важность сна для здоровья неоспоримы, но немногие знают, что недосып сказывается на количестве потребляемой еды на следующий день. Эксперт по сну Наталья Берзиня предупреждает, что снижение количество часов сна увеличивает аппетит на следующий день.
IKEA запустила "Лабораторию сна", в которой участвуют 10 ее работников. Эксперт по сну работает с ними над улучшением сна и их привычками перед сном. На основании вопросов, полученных от работников и проблемами со сном, с которыми они сталкиваются, эксперт делится советами и разрушает популярные мифы.
Больше работы=меньше сна
По словам эксперта, каждый человек должен разделить свой день на три равные части, по 8 часов: работа, отдых и сон. Большинству это известно, но этому не придают значение и часто, тратят время отдыха или сна на работу. Наталья Берзина предупреждает, что если неравномерно распределять время между этими занятиями, то качество вашего сна будет очень страдать.
"После недосыпа нет энергии на качественный отдых, а если вы слишком много работаете, то опять же не сможете нормально отдыхать, а значит не сможете нормально спать. В каждом возрасте есть своё количество часов сна, которые необходимы, но даже взрослым людям необходимо спать по 7-9 часов", - рассказывает эксперт. По ее словам, недосып увеличивает аппетит на следующий день, а американское исследование показало, что сокращение сна на один час в среднем вызывает увеличение потребление еды на 200 калорий на следующий день.
Выходные не могут компенсировать недосып
Эксперт по сну утверждает, что те, у кого нет режима сна на рабочей неделе, не смогут компенсировать эти часы на выходных. По словам специалиста, исследования показывают, что важно не только количество сна, но и то, что человек ложится и встаёт в одно и тоже время на рабочих и выходных днях. Опрос, который проводили по заказу в прошлом году показал, что только 15% респондентов просыпаются и идут спать в одно и тоже время, в большинстве случаев люди не следуют режиму сна.
"Обычно мы думаем, что на выходных будем спать долго, но на деле, мы просыпаемся в тоже время, что и на рабочей неделе. В этом случае лучше встать и начать заниматься своими делами, чем просто лежать в кровати без сна. Это даст ощущение большей усталости, и вы потеряете время, которое могли потратить на что-то более толковое, чем мучиться без сна", - рекомендует Берзиня.
Мифы о том, как спят без задних ног
"Некоторые считают, что засыпать надо моментально и спать всю ночь, но на самом деле, здоровый сон, это когда вы засыпаете в течение 5-20 минут, как легли в кровать и совершенно нормально просыпаться несколько раз за ночь. Ваш сон состоит из 5-6 циклов, поэтому молодые люди могут просыпаться до 5 раз за ночь, а пожилые люди и того больше. Чаще всего люди даже не помнят, что просыпались, потому, как они засыпают через пару минут, и это нормально уснуть и через 20 минут после просыпания", - успокаивает эксперт. Если вы не можете уснуть более 30 минут, то стоит встать и заняться чем-то спокойным и скучным, до того момента, как вы захотите спать. "Не ждите прихода сна в кровати, это только вызовет тревогу и кровать у вас начнёт ассоциироваться с недосыпом".
Инга Филипова, руководитель рынка в IKEA Латвия, рассказывает, что работники компании были приглашены поучаствовать в эксперименте не просто так.
"IKEA - компания, которая стремится изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, начала рассказывать о важности сна уже в прошлом году. Мы провели опрос о качестве сна, изучили привычки жителей Балтии, как они отдыхают и насколько ценят сон. В этом году мы решили на себе потренировать правильные привычки для качественного сна, и затем, мы сможем поделиться нашими знаниями с нашими покупателями. Мы убеждены, что работники, которые на себе испытали и проверили все советы и правила для улучшения качества сна, привлекут больше внимания к этой теме и для наших покупателей", – говорит Инга Филипова.
Советы для улучшения качества сна
По словам эксперта, существуют правила, которые заметно помогут вам улучшить сон и общее состояние, важно чтобы эти правила вошли в привычку:
1. Создавайте ритуалы. Спокойная музыка, ванна, медитация или лёгкая закуска. На голодный желудок уснуть труднее, поэтому стоит поесть продукты, которые помогают заснуть: молоко, рыба, орешки, рис, вишня и киви. Но стоит помнить, что порции должны быть маленькими.
2. Больше дневного света. Для того, чтобы высыпаться, вы должны в достаточной мере получить дневной свет в течение всего дня. Каждый день выходите гулять, и чем старше вы становитесь, тем активнее придерживайтесь этого правила, ведь благодаря дневному свету вырабатывается мелатонин – гормон сна. А перед сном сократите количества света до минимума и воспользуйтесь гардинами блокирующим свет.
3. Тепло внутри, прохладно снаружи. Если вы замёрзли, то заснуть будет куда сложнее. Примите тёплую ванну, выпейте чашку травяного чая, возьмите грелку или наденьте носки. А вот температура в спальне должна быть прохладной и комната хорошо проветренной.
4. Скажите нет кофеину, сигаретам и алкоголю перед сном. За 3-4 часа до сна,а лучше во второй половине дня - избегайте курения, алкоголя и напитков с кофеином. Важно помнить, что алкоголь не помогает уснуть. Да, сначала вам хочется спать, но алкоголь мешают глубокому сну и в конечном счёте вы не выспитесь.
*Опрос провело исследовательское агентство Norstat по заказу IKEA. В интернет-опросе в феврале 2019 года приняли участие почти 2000 респондентов из всех трех стран Балтии.
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