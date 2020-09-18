Плохой сон повышает аппетит. Советы эксперта для более здорового ночного сна

IKEA запустила "Лабораторию сна", в которой участвуют 10 ее работников. Эксперт по сну работает с ними над улучшением сна и их привычками перед сном. На основании вопросов, полученных от работников и проблемами со сном, с которыми они сталкиваются, эксперт делится советами и разрушает популярные мифы.

Больше работы=меньше сна

По словам эксперта, каждый человек должен разделить свой день на три равные части, по 8 часов: работа, отдых и сон. Большинству это известно, но этому не придают значение и часто, тратят время отдыха или сна на работу. Наталья Берзина предупреждает, что если неравномерно распределять время между этими занятиями, то качество вашего сна будет очень страдать.

"После недосыпа нет энергии на качественный отдых, а если вы слишком много работаете, то опять же не сможете нормально отдыхать, а значит не сможете нормально спать. В каждом возрасте есть своё количество часов сна, которые необходимы, но даже взрослым людям необходимо спать по 7-9 часов", - рассказывает эксперт. По ее словам, недосып увеличивает аппетит на следующий день, а американское исследование показало, что сокращение сна на один час в среднем вызывает увеличение потребление еды на 200 калорий на следующий день.

Выходные не могут компенсировать недосып

Эксперт по сну утверждает, что те, у кого нет режима сна на рабочей неделе, не смогут компенсировать эти часы на выходных. По словам специалиста, исследования показывают, что важно не только количество сна, но и то, что человек ложится и встаёт в одно и тоже время на рабочих и выходных днях. Опрос, который проводили по заказу в прошлом году показал, что только 15% респондентов просыпаются и идут спать в одно и тоже время, в большинстве случаев люди не следуют режиму сна.

"Обычно мы думаем, что на выходных будем спать долго, но на деле, мы просыпаемся в тоже время, что и на рабочей неделе. В этом случае лучше встать и начать заниматься своими делами, чем просто лежать в кровати без сна. Это даст ощущение большей усталости, и вы потеряете время, которое могли потратить на что-то более толковое, чем мучиться без сна", - рекомендует Берзиня.

Мифы о том, как спят без задних ног

Эксперт развеяла еще один миф, о том, что хороший сон, это когда вы мгновенно засыпаете и не просыпаетесь в течение ночи.