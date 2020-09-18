Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

В Валке из-за эстонцев открыли пункт тестирования на Covid-19

Граница Валга-Валка.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Эстонии, в приграничном латвийском городе Валка открыли пункт тестирования на Covid-19, пишет Rus.Postimees.

Такие же пункты предполагается открыть и в других, близко расположенных к границе с Эстонией городах — Салацгрива и Айнажи.

Открытие пункта в Валке избавит жителей города от необходимости ездить для тестирования в Валмиеру.

Напомним, ранее правительство Латвии решило разрешить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в приграничных городах - латвийской Валке и эстонской Валге.

Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предшествующих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.

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