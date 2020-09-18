В Валке из-за эстонцев открыли пункт тестирования на Covid-19

Такие же пункты предполагается открыть и в других, близко расположенных к границе с Эстонией городах — Салацгрива и Айнажи.

Открытие пункта в Валке избавит жителей города от необходимости ездить для тестирования в Валмиеру.

Напомним, ранее правительство Латвии решило разрешить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в приграничных городах - латвийской Валке и эстонской Валге.

Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предшествующих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.