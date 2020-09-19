"Ногу оторвало отбойником". Модель Сэмми Джабраиль о принятии себя

"Медуза" запустила ютьюб-шоу под названием "Скажи Гордеевой". Его ведущая - журналист Катерина Гордеева. Героиней первого выпуска стала блогер и модель Сэмми Джабраиль.
О Сэмми
Девушка родилась на Северном Кавказе, перебралась в Петербург, стала моделью и Instagram-блогером. В ее планах был переезд в США. Однако в сентябре 2017 года, за несколько недель до отъезда, модель попала в ДТП, в результате которого потеряла ногу и пять раз пережила клиническую смерть. Друг девушки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник на трассе под Выборгом. Джабраиль провела шесть дней в коме и перенесла несколько операций, одна из них длилась 10 часов. Ногу спасти не удалось.
Сейчас Сэмми 31 год, у нее новая искусственная нога, а ее протез - один из лучших современных в мире. Девушка все также занимается моделингом и ведет свой блог. Сэмми пытается донести до общества новое отношение к людям с инвалидностью.
О ДТП и последствиях
- рассказала девушка, подчеркнув, что в момент столкновения почувствовала "тотальный страх".
"Когда мы очнулись Стас уже сидел с моей ногой, ее оторвало отбойником", - рассказала Сэмми. Стас - друг Сэмми, тренер по тайскому боксу. Именно он был за рулем в роковой день.
"Он пытался разрулить, он неопытный водитель, ехал на быстрой скорости, видимо не рассчитал повороты, темно и он влетел в этот отбойник. (...) Получается, в меня все врезалось, мне оторвало ногу, меня откинуло назад с Лизой (собака девушки - Прим.ред.), а Стас сидел на водительском кресле и его зажало, он пытался вырулить обратно. Его вырезали из машины", - вспоминает Джабраиль.
Модель призналась, что много чего помнит с того дня, например, как ее вытаскивали и что скорую они ждали около трех часов. "Кровь, конечно, потеряли всю", - вспоминает тот день девушка.
Друг Сэмми также пострадал и ему поставили выбор между спасением жизни Сэмми или его ноги. Выбор очевиден:
"У нас был суд и разумеется, у меня не было к нему никаких претензий", - девушка отмечает, что они дружили и до сих пор общаются. Тогда мужчине, по словам Сэмми, грозило от четырех до семи лет заключения за непреднамеренное причинение тяжкого вреда. Хоть они и общаются сейчас, многие друзья модели не могут простить его.
Самое тяжелое в больнице для Сэмми было встретиться с мамой:
Не могла себе позволить ее там оставить", - рассказала Сэмми, отметив, что как только встала на протез - через месяц прилетела к маме.
О принятии себя
"Я со своей сексуальностью очень переживала. Когда это случилось, я думала "Господи, ну я же девочка". Мне нравилось мое тело, я такая: "буду ли я нравится, буду ли я сексуальной, будет ли ко мне какой-то интерес"", - поделилась своими переживаниями Сэмми.
Девушка отметила, что ей ничего не пришлось делать, люди сами стали проявлять к ней интерес.
"Ну представь я такая вся, а потом бац, у меня меняется тело. Я смотрю на свою правую часть тела, я вижу, что она вся искромсана, что она вся потрепанная, куча швов", - сказала девушка, отметив, что принять себя такую сложно, но это возможно.
О прошлом
"Обычная нога - всегда лучше. Конечно, лучше, когда у тебя есть две здоровые ноги, но ты не ценишь это, а когда такое происходит
- призналась Сэмми, отметив, что теперь 100 метров спокойно пройти не может, все же нужно присесть и перевести дух.
Полный выпуск "Скажи Гордеевой":
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