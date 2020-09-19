"Ногу оторвало отбойником". Модель Сэмми Джабраиль о принятии себя

О Сэмми

Девушка родилась на Северном Кавказе, перебралась в Петербург, стала моделью и Instagram-блогером. В ее планах был переезд в США. Однако в сентябре 2017 года, за несколько недель до отъезда, модель попала в ДТП, в результате которого потеряла ногу и пять раз пережила клиническую смерть. Друг девушки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник на трассе под Выборгом. Джабраиль провела шесть дней в коме и перенесла несколько операций, одна из них длилась 10 часов. Ногу спасти не удалось.

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Сейчас Сэмми 31 год, у нее новая искусственная нога, а ее протез - один из лучших современных в мире. Девушка все также занимается моделингом и ведет свой блог. Сэмми пытается донести до общества новое отношение к людям с инвалидностью.

О ДТП и последствиях

"Мы врезались прям вот в отбойник, у нас была скорость 90 или 100 в лобовую. Я помню только слово "держись"",

- рассказала девушка, подчеркнув, что в момент столкновения почувствовала "тотальный страх".

"Когда мы очнулись Стас уже сидел с моей ногой, ее оторвало отбойником", - рассказала Сэмми. Стас - друг Сэмми, тренер по тайскому боксу. Именно он был за рулем в роковой день.

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"Он пытался разрулить, он неопытный водитель, ехал на быстрой скорости, видимо не рассчитал повороты, темно и он влетел в этот отбойник. (...) Получается, в меня все врезалось, мне оторвало ногу, меня откинуло назад с Лизой (собака девушки - Прим.ред.), а Стас сидел на водительском кресле и его зажало, он пытался вырулить обратно. Его вырезали из машины", - вспоминает Джабраиль.

Модель призналась, что много чего помнит с того дня, например, как ее вытаскивали и что скорую они ждали около трех часов. "Кровь, конечно, потеряли всю", - вспоминает тот день девушка.

Друг Сэмми также пострадал и ему поставили выбор между спасением жизни Сэмми или его ноги. Выбор очевиден:

"Мы с ним оба потеряли по ноге: я правую, он левую".

"У нас был суд и разумеется, у меня не было к нему никаких претензий", - девушка отмечает, что они дружили и до сих пор общаются. Тогда мужчине, по словам Сэмми, грозило от четырех до семи лет заключения за непреднамеренное причинение тяжкого вреда. Хоть они и общаются сейчас, многие друзья модели не могут простить его.

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Самое тяжелое в больнице для Сэмми было встретиться с мамой:

"Я ее отправила домой через короткое время, было много друзей, я не была готова видеть мамины глаза, я понимала, что ей очень больно, что я ее дочь и она чувствует меня как часть себя и со мной такое произошло... (...)