В Риге обворовали детский сад: воры забрали даже конфеты, но обронили кошелек с документами

В ночь на четверг, 17 сентября, в один из детских садов Вецмилгрависа, выбив окно, проникли неизвестные злоумышленники и похитили мобильный телефон. Позднее выяснилось, что украденных вещей было гораздо больше.
Был начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением.
Полицейские, проверяя место происшествия, нашли у детского сада кошелек с документами, принадлежащими одному из вовлеченных в кражу мужчин. В ходе оперативных розыскных мероприятий стражи порядка выяснили возможных преступников и в четверг их задержали - это оказались мужчины 1982 и 1987 годов рождения. Один из них был в 13:00 задержан на территории Привокзальной площади, в свою очередь второй - в 23:30 по месту жительства в Вецмилгрависе.
Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы за преступления имущественного характера.
К сожалению, часть украденных вещей злоумышленники уже успели реализовать в ломбарде.
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