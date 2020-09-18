В Риге обворовали детский сад: воры забрали даже конфеты, но обронили кошелек с документами

Полицейские, проверяя место происшествия, нашли у детского сада кошелек с документами, принадлежащими одному из вовлеченных в кражу мужчин. В ходе оперативных розыскных мероприятий стражи порядка выяснили возможных преступников и в четверг их задержали - это оказались мужчины 1982 и 1987 годов рождения. Один из них был в 13:00 задержан на территории Привокзальной площади, в свою очередь второй - в 23:30 по месту жительства в Вецмилгрависе.