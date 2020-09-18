Пт, 18.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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В Риге обворовали детский сад: воры забрали даже конфеты, но обронили кошелек с документами

Иллюстративное фото

ФОТО: Rodrigo Jimenez / EPA

В ночь на четверг, 17 сентября, в один из детских садов Вецмилгрависа, выбив окно, проникли неизвестные злоумышленники и похитили мобильный телефон. Позднее выяснилось, что украденных вещей было гораздо больше. 

Был начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением.

Полицейские, проверяя место происшествия, нашли у детского сада кошелек с документами, принадлежащими одному из вовлеченных в кражу мужчин. В ходе оперативных розыскных мероприятий стражи порядка выяснили возможных преступников и в четверг их задержали - это оказались мужчины 1982 и 1987 годов рождения. Один из них был в 13:00 задержан на территории Привокзальной площади, в свою очередь второй - в 23:30 по месту жительства в Вецмилгрависе.

Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы за преступления имущественного характера.

В ходе проверки по месту жительства одного из задержанных, в квартире была найдена часть похищенных в детском саду вещей - мобильный телефон, компьютер, два телевизора, простыни, в которые были завернуты украденные вещи, а также конфеты.

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К сожалению, часть украденных вещей злоумышленники уже успели реализовать в ломбарде.

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