"Те же яйца, только в профиль": оппозиция критично оценивает выгоды от смены министров

Оппозиционный депутат Айнарс Шлесерс (ЛПМ) отметил, что правительству следует отказаться от "золотых свай" и, например, направить финансовые средства на противовоздушную оборону.

"Последние деньги, которые вы взяли на Rail Baltica, вы сняли с других проектов", - сказал Шлесерс, добавив, что необходимую сумму все равно не удастся "наскрести", но больше не будет средств на содержание дорог.

Депутат "Объединенного списка" Марис Спринджукс отметил, что необходимо начать работать с обществом, чтобы укрепить его доверие. Вместо этого публичный сектор берет на себя только новые функции, число чиновников выросло, публичное управление утяжеляется, добавил депутат.

"Те же яйца, только в профиль - это то, что вы, коллеги, предлагаете", - сказал Спринджукс о рестарте правительства.

Как сообщалось, сегодня Сейм принял решение об утверждении нового министра образования и науки, министра благосостояния и министра сообщения.

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