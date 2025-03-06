Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о назначении посла России в США, сообщает ВВС.
Путин назначил нового посла в США
Послом Росси в США назначен 64-летний Александр Дарчиев, говорится в документе, опубликованном на официальном российском портале правовой информации.
С 2014 по 2021 год Дарчиев был послом России в Канаде, а с января 2021 года он является директором североамериканского департамента МИД России. Ранее он около десяти лет проработал в российской дипломатической миссии в Вашингтоне, а с 2005 года является советником-посланником. На дипломатической службе работает с 1992 года. Он говорит на английском и французском языках.
Как сообщалось, в пятницу МИД России объявил о согласии США на назначение Дарчиева новым послом России в США.
Накануне в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США по вопросам нормализации работы посольств двух стран.
Соглашение об улучшении дипломатических отношений было достигнуто в середине февраля в ходе переговоров в Эр-Рияде.
Предыдущий посол России в Вашингтоне работал до октября прошлого года.
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