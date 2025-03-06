Путин назначил нового посла в США

С 2014 по 2021 год Дарчиев был послом России в Канаде, а с января 2021 года он является директором североамериканского департамента МИД России. Ранее он около десяти лет проработал в российской дипломатической миссии в Вашингтоне, а с 2005 года является советником-посланником. На дипломатической службе работает с 1992 года. Он говорит на английском и французском языках.