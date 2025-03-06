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Видео Под Салдусом рыбалка закончилась трагически для двух друзей

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Треснувший лёд. Иллюстративное фото
Треснувший лёд. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Рыбалка на льду пруда Планку в Новадниекской волости Салдусского края закончилась трагически для двух мужчин. После их долгого отсутствия члены семьи начали поиски, но было уже слишком поздно, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Два рыбака отправились на пруд из Броцены. Известно, что мужчины жили в соседних домах и были хорошими знакомыми.

Один из погибших, назовем его Эдуард, чаще ходил на рыбалку, потому что у него было больше свободного времени. Он был холост, получал пенсию по инвалидности и не работал за зарплату. Также про него известно, что периодически он употреблял крепкие напитки. Второй рыбак, назовем его Алексей, работал на местном предприятии и регулярно ездил за границу на заработки. Его сожительница первой забила тревогу, когда мужчина долго не возвращался домой.

По неофициальной информации, сначала спасательная служба нашла на месте происшествия тело Алексея - примерно в 100 метрах от берега. Он наполовину вылез из воды на лед, но, видимо, тяжесть пропитанной водой одежды и понижение температуры тела лишили его сил и мужчина скончался, не сумев выбраться.

Затем спасатели получили звонок об исчезновении Эдуарда от родственника мужчины, который был обеспокоен его длительным отсутствием, и вновь отправились на пруд Планку. По словам соседей, водолазы отыскали тело Эдуарда на дне, запутавшимся в водорослях.

Несмотря на то, что лед на небольших водоемах еще остается, Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что выходить на него сейчас очень опасно, и призывает людей не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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