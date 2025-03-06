Видео Под Салдусом рыбалка закончилась трагически для двух друзей

Два рыбака отправились на пруд из Броцены. Известно, что мужчины жили в соседних домах и были хорошими знакомыми.

Один из погибших, назовем его Эдуард, чаще ходил на рыбалку, потому что у него было больше свободного времени. Он был холост, получал пенсию по инвалидности и не работал за зарплату. Также про него известно, что периодически он употреблял крепкие напитки. Второй рыбак, назовем его Алексей, работал на местном предприятии и регулярно ездил за границу на заработки. Его сожительница первой забила тревогу, когда мужчина долго не возвращался домой.

По неофициальной информации, сначала спасательная служба нашла на месте происшествия тело Алексея - примерно в 100 метрах от берега. Он наполовину вылез из воды на лед, но, видимо, тяжесть пропитанной водой одежды и понижение температуры тела лишили его сил и мужчина скончался, не сумев выбраться.

Затем спасатели получили звонок об исчезновении Эдуарда от родственника мужчины, который был обеспокоен его длительным отсутствием, и вновь отправились на пруд Планку. По словам соседей, водолазы отыскали тело Эдуарда на дне, запутавшимся в водорослях.

Несмотря на то, что лед на небольших водоемах еще остается, Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что выходить на него сейчас очень опасно, и призывает людей не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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