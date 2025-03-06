Четверг был невероятно теплым днем: в Латвии побит национальный температурный рекорд. Также за день произошло много разнообразных событий. В ночь на четверг в центре Риги поклонники тепло встретили команду "Потока", вернувшуюся с "Оскаром", днем Сейм утвердил новых министров, а под вечер стало известно, что ЕЦБ вновь снизит процентные ставки. О главных новостях четверга, 6 марта, читайте в вечерней подборке RUS TVNET!
Главное за 6 марта ⟩ Команда "Потока" вернулась домой, Сейм утвердил новых министров и температурный рекорд в Латвии
Новости Латвии:
В среду, 5 марта, незадолго до полуночи в центре Риги состоялась торжественная встреча режиссера Гинта Зилбалодиса и команды анимационного фильма "Поток", завоевавшего первый в истории Латвии "Оскар".
Депутаты Сейма в четверг, 6 марта, утвердили на пост министра образования и науки бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), на пост министра благосостояния - бывшего парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК), а на пост министра сообщения - депутата Сейма Атиса Швинку ("Прогрессивные").
В прошлом году Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призвала домохозяйства задуматься, не будет ли выгоднее в случае прекращения действующего договора на электричество заключить новый договор по фиксированной или биржевой цене, по которому цена электроэнергии была бы ниже. И сейчас, и в дальнейшем SPRK призывает жителей сравнивать предложения и рассмотреть возможность сменить услугу и/или поставщика услуги на более выгодных для себя условиях, пишет Diena.
Утром в четверг, 6 марта, в рижском микрорайоне Плявниеки произошло ДТП - автомобиль сбил ребенка, сообщили RUS TVNET очевидцы происшествия.
В четверг до 16:00 самая высокая температура воздуха зафиксирована в Даугавпилсе - +15,5 градуса, что является новым рекордом для 6 марта во всей стране, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 6 марта, принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.
Европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба над Киевом и Западной Украиной от российских атак, не провоцируя при этом более масштабный конфликт с Москвой, сообщила газета The Guardian со ссылкой на план, составленный военными экспертами, пишет УНИАН.
Администрация президента США Дональда Трампа может отменить временный легальный статус более чем 1,8 миллиона иммигрантов, включая 240 тысяч украинских беженцев, которым в таком случае грозит депортация, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника и три неназванных источника.
Опасаясь угрозы безопасности со стороны России, Литва в четверг вышла из международной конвенции о запрете кассетных боеприпасов, несмотря на то, что это решение критикуют защитники прав человека, сообщает AFP.
У президента США Дональда Трампа были переговоры с политическими конкурентами президента Украины Владимира Зеленского. Эти переговоры администрация США пыталась сохранить в тайне, сообщает Politico.
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