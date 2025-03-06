Главное за 6 марта Команда "Потока" вернулась домой, Сейм утвердил новых министров и температурный рекорд в Латвии

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Эксперты расходятся во мнениях относительно привязки доступа к финансируемым государством медицинским услугам к задекларированному адресу человека. Одни считают это шагом в правильном направлении, в свою очередь другие указывают, что у идеи есть серьезные недостатки. Например, кто будет лечить бездомных от рака? Но все единогласны в том, что сфере здравоохранения стоило бы выделить большее финансирование - как в других странах Евросоюза.

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Вот уже более трех лет назад, 24 февраля, в день, когда Эстонии празднует свою независимость, Россия вторглась в Украину и начала кровопролитную войну. С тех пор эта дата приобрела новый, горький смысл - день, когда миллионы людей потеряли дома, близких и свою привычную, спокойную жизнь. На четвертый год войны cвоим непростым опытом делятся с порталом Rus.Postimees женщины, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа.

В среду незадолго до полуночи толпа фанатов пришла к памятнику Свободы, чтобы встретить и поздравить получившую "Оскар" команду анимационного фильма "Поток" с возвращением домой. У TVNET+ в эксклюзивном интервью была возможность поговорить с Матисом Кажей, который рассказал, как возникла традиция лакомиться бургерами и как произошла забавная история с пуговицей на костюме.

Анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" получил премию "Оскар" как лучший анимационный фильм прошлого года. Более того, создатели фильма добились этого результата, несмотря на то, что бюджет фильма был почти в 50 раз меньше, чем у конкурентов в этой категории. Это новый рекорд "Оскара"?

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