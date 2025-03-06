Опасаясь угрозы безопасности со стороны России, Литва в четверг вышла из международной конвенции о запрете кассетных боеприпасов, несмотря на то, что это решение критикуют защитники прав человека, сообщает AFP.
В июле прошлого года парламент Литвы поддержал выход из так называемой конвенции Осло, однако решение вступило в силу через шесть месяцев после того, как страна подала соответствующие документы в Организацию Объединенных Наций (ООН).
Международная организация Amnesty International назвала это решение катастрофическим, а Human Rights Watch выразила обеспокоенность по этому поводу. Обе международные организации предупредили, что отказ от запрета на кассетные боеприпасы ставит под угрозу жизни мирных жителей.
Литва стала первой страной, вышедшей из принятой в 2008 году конвенции а также первой страной Евросоюза, вышедшей из многостороннего регулирования вооружения.
Ни Россия, ни Украина не являются участниками конвенции Осло, и обе страны применяли кассетные боеприпасы в течение последних трех лет после повторного вторжения России на Украину.
Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил агентству AFP на этой неделе, что "Россия использует все доступные инструменты традиционной войны, и это показывает, что мы должны действовать, чтобы обеспечить эффективное сдерживание и оборону".
"Выход из конвенции дает нам возможность повысить эффективность нашей защиты от целей на больших территориях", - сказал он, добавив, что запасы кассетных боеприпасов и знание того, как их применять, являются "самым эффективным сдерживанием и защитой".
Алекса подчеркнул, что Литва примет "все необходимые меры" для уменьшения негативного воздействия кассетных боеприпасов. Также требуется как можно скорее собрать все неразорвавшиеся боеприпасы после любой военной операции.
Еще предлагая выйти из конвенции, Министерство обороны подчеркивало, что после выхода из конвенции Литва будет придерживаться принципов международного гуманитарного права.
Кроме того, можно было бы разработать соответствующие правила и процедуры для смягчения последствий применения кассетных боеприпасов.
Рассматриваются альтернативы кассетным боеприпасам
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что после выхода Литвы из конвенции о запрете кассетных боеприпасов должностные лица также оценивают потенциальные альтернативы вышеупомянутому оружию.
"В этой области проделана значительная работа, но мы оцениваем определенные виды оружия, которые мы приобретаем и которые немного отличаются по типу, но будут выполнять по сути ту же функцию. Сейчас этот процесс согласуется и детализируется", - сказала министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.
По ее словам, после выхода из конвенции актуальны не только типы вооружений, которые планируется приобрести, но и стратегический посыл о готовности "применять абсолютно все".
"Ну, конечно, на практике мы выберем то, что будет для нас наиболее удобным, наиболее эффективным и наиболее совместимым с другим имеющимся у нас вооружением", - сказала Шакалене.
Сейм проголосовал за выход из этой конвенции в июле прошлого года, затем в начале осени Литва подала в ООН необходимые депозитарные документы, и с этого дня начал отсчитываться шестимесячный срок для принятия решения о выходе из конвенции. Он истек в четверг, 6 марта.
Литва также рассматривает возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.
Шакалене сообщила, что она встречалась с коллегами-министрами обороны многих стран-союзников, чтобы заручиться поддержкой союзников для принятия этого решения.
"Я думаю, что окончательное заключение мы получим весной, но в это же время идут интенсивные дискуссии с военно-технической точки зрения о производстве различных типов мин, и запрещенных, и не запрещенных Оттавской конвенцией, а также стоимости производства и потребности", - сказала министр.
И все же она отметила, что и здесь всем странам региона было бы важно послать России сигнал о готовности использовать все возможное для обеспечения обороны.
Конвенция о кассетных боеприпасах, ратифицированная Литвой в декабре 2010 года, запрещает использование, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные требования по устранению гуманитарных последствий применения такого оружия.
Армия и Министерство обороны поддерживают выход из так называемой Оттавской конвенции, однако правительство хочет скоординировать решение на региональном уровне. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято через несколько месяцев.
Конвенция о запрете кассетных боеприпасов была подписана 3 декабря 2008 года в Осло. Она вступила в силу 1 августа 2010 года. Конвенцию подписали 112 стран и 12 других сторон. При этом Латвия и Эстония не являются участниками конвенции, как и крупнейшие производители и накопители кассетных боеприпасов - Китай, Россия и США.
Кассетные боеприпасы взрываются, разбрасывая десятки или сотни осколков боеприпаса по большой площади. Значительная часть боеприпасов не взрывается при падении, что приводит к разрушительным последствиям на площади в несколько тысяч квадратных метров и серьезным травмам или гибели мирных жителей даже после окончания боевых действий.
С лета прошлого года Финляндия также рассматривает возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин, которая вступила в силу в 1997 году и была принята 164 странами.
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