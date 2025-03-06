Литва также рассматривает возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.

Шакалене сообщила, что она встречалась с коллегами-министрами обороны многих стран-союзников, чтобы заручиться поддержкой союзников для принятия этого решения.

"Я думаю, что окончательное заключение мы получим весной, но в это же время идут интенсивные дискуссии с военно-технической точки зрения о производстве различных типов мин, и запрещенных, и не запрещенных Оттавской конвенцией, а также стоимости производства и потребности", - сказала министр.

И все же она отметила, что и здесь всем странам региона было бы важно послать России сигнал о готовности использовать все возможное для обеспечения обороны.

Конвенция о кассетных боеприпасах, ратифицированная Литвой в декабре 2010 года, запрещает использование, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные требования по устранению гуманитарных последствий применения такого оружия.

Армия и Министерство обороны поддерживают выход из так называемой Оттавской конвенции, однако правительство хочет скоординировать решение на региональном уровне. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято через несколько месяцев.

Конвенция о запрете кассетных боеприпасов была подписана 3 декабря 2008 года в Осло. Она вступила в силу 1 августа 2010 года. Конвенцию подписали 112 стран и 12 других сторон. При этом Латвия и Эстония не являются участниками конвенции, как и крупнейшие производители и накопители кассетных боеприпасов - Китай, Россия и США.

Кассетные боеприпасы взрываются, разбрасывая десятки или сотни осколков боеприпаса по большой площади. Значительная часть боеприпасов не взрывается при падении, что приводит к разрушительным последствиям на площади в несколько тысяч квадратных метров и серьезным травмам или гибели мирных жителей даже после окончания боевых действий.

С лета прошлого года Финляндия также рассматривает возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин, которая вступила в силу в 1997 году и была принята 164 странами.

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