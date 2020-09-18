Впредь самоизоляцию придется соблюдать и прибывшим из Литвы. Закрыты перевозки в Чехию

Cамоизоляцию в дальнейшем нужно будет соблюдать и приезжающим в Латвию из Литвы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), опубликованные в пятницу, 18 сентября.
В свою очередь Эстония теперь входит в список "красных" стран, в которые SPKC не рекомендует ехать, поскольку кумулятивный показатель достиг 25,4. В Литве этот показатель вырос до 18,8.
В дальнейшем самоизоляцию в Латвии необходимо соблюдать людям, возвращающимся из 28 стран Европейской экономической зоны и ЕС или побывавшим в них транзитом, а также из Монако, Андорры и Сан-Марино.
Это Эстония, Литва, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Норвегия и Венгрия.
Самоизоляцию необходимо соблюдать также тем, кто въезжает в Латвию из Туниса и Канады.
Требование самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.
Отметим, все прибывшие из стран, в которых 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 16, должны соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.
Требование вступает в силу с полуночи 19 сентября.
Напомним, 14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от:
- лиц, контактировавших с зараженным Covid-19 человеком,
- лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода,
- лиц, находящихся в прямом контакте с другими людьми, например, врачей и учителей.
В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и если он будет негативным, на 11-й день этот человек может выйти на работу.
О пассажирских перевозках:
- С учетом роста заболеваемости Covid-19 теперь запрещены регулярные пассажирские перевозки в Чехию.
- Правительство Латвии постановило разрешить авиаперелеты в страны, где вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран нужно обязательно соблюдать самоизоляцию.
- Согласно данным, опубликованным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тыс. жителей, таким образом, с понедельника критерий для запрета перевозок составит 132 случая на 100 000 человек.
- В настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется на Испанию, Францию и Андорру.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!