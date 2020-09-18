Впредь самоизоляцию придется соблюдать и прибывшим из Литвы. Закрыты перевозки в Чехию

В свою очередь Эстония теперь входит в список "красных" стран, в которые SPKC не рекомендует ехать, поскольку кумулятивный показатель достиг 25,4. В Литве этот показатель вырос до 18,8. 11

В дальнейшем самоизоляцию в Латвии необходимо соблюдать людям, возвращающимся из 28 стран Европейской экономической зоны и ЕС или побывавшим в них транзитом, а также из Монако, Андорры и Сан-Марино.

Это Эстония, Литва, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Норвегия и Венгрия.

Самоизоляцию необходимо соблюдать также тем, кто въезжает в Латвию из Туниса и Канады.

Требование самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай. 11

Отметим, все прибывшие из стран, в которых 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 16, должны соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.

Требование вступает в силу с полуночи 19 сентября.

Напомним, 14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от:

лиц, контактировавших с зараженным Covid-19 человеком,

лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода,

лиц, находящихся в прямом контакте с другими людьми, например, врачей и учителей.

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и если он будет негативным, на 11-й день этот человек может выйти на работу.

О пассажирских перевозках: С учетом роста заболеваемости Covid-19 теперь запрещены регулярные пассажирские перевозки в Чехию.

Правительство Латвии постановило разрешить авиаперелеты в страны, где вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран нужно обязательно соблюдать самоизоляцию.

Согласно данным, опубликованным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тыс. жителей, таким образом, с понедельника критерий для запрета перевозок составит 132 случая на 100 000 человек.

В настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется на Испанию, Францию и Андорру.