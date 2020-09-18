Сб, 19.09.2020
Невозможно писать "правоохранители", когда дубинкой бьют девушку. Это информационная война. Бей врага его же оружием. Мы вынуждены. Это информационная атака, информационная пропаганда. Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными, всеми доступными методами. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta

Тихановская просит ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси

ФОТО: TUT.BY / AFP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Участница президентских выборов в Беларуси Светалана Тихановская призвала ООН вмешаться в ситуацию в республике.
  • В Украине завели дело о разглашении гостайны после сообщений об операции по задержанию российских наемников в Беларуси.
  • Лукашенко, Путин и Трамп стали лауреатами пародийной Шнобелевской премии в области медицинского образования.

Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию выступления оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что это "неприемлемо". Тихановская просила вмешаться в ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко был признан победителем выборов президента.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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