Тихановская просит ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси

В этом выпуске:

Участница президентских выборов в Беларуси Светалана Тихановская призвала ООН вмешаться в ситуацию в республике.

В Украине завели дело о разглашении гостайны после сообщений об операции по задержанию российских наемников в Беларуси.

Лукашенко, Путин и Трамп стали лауреатами пародийной Шнобелевской премии в области медицинского образования.

Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию выступления оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что это "неприемлемо". Тихановская просила вмешаться в ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко был признан победителем выборов президента.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.09.2020

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