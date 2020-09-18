Тихановская просит ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Участница президентских выборов в Беларуси Светалана Тихановская призвала ООН вмешаться в ситуацию в республике.
- В Украине завели дело о разглашении гостайны после сообщений об операции по задержанию российских наемников в Беларуси.
- Лукашенко, Путин и Трамп стали лауреатами пародийной Шнобелевской премии в области медицинского образования.
Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию выступления оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что это "неприемлемо". Тихановская просила вмешаться в ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко был признан победителем выборов президента.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 18.09.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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