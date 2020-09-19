Сб, 19.09.2020
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Степан Путило, создатель Nexta

На выходных в Риге пройдет веломарафон: движение в городе будет ограничено

Веломарафон Toyota

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В связи с проведением Рижского веломарафона Toyota на выходных во многих местах города будет ограничено движение, в том числе будет перекрыто движение на набережной 11 ноября, сообщает Рижская дума.

  • С 17:00 сегодняшнего дня до 20:00 20 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до Вантового моста, на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) и на улице Цитаделес - на участке от улицы Торня до площади Пилс.
  • С 17:00 сегодняшнего дня до 20:00 20 сентября также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Баласта дамбис, а с 17:00 сегодняшнего дня до 17:00 20 сентября - на улице Кугю (со стороны Даугавы).

Воскресенье, 20 сентября

  • 20 сентября с 10:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспортных средств на набережной генерала Радзиньша и улице Краста, по направлению и на участке от Каменного моста до Южного моста. С 11:00 до 17:00 движение будет перекрыто на Южном мосту, по направлению в сторону Пардаугавы от въезда с улицы Краста до улицы Баускас (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта). В свою очередь с 10:00 до 17:00 движение будет перекрыто на улице Баускас, от круга Южного моста до улицы Мукусалас, от улицы Баускас до Каменного моста, на ротационном круге на улице Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта).
  • Во время веломарафона - с 9:00 до 17:00 20 сентября - будет запрещено движение велорикш, электромобилей, конных упряжек по набережной 11 ноября.
  • 20 сентября с 11:00 до 13:00 пройдет заезд Спортивной дистанции веломарафона (четыре круга) по маршруту: набережная 11 ноября - набережная генерала Радзиньша - улица Краста - Южный мост - улица Баускас - улица Мукусалас - ротационный круг улицы Мукусалас - улица Мукусалас - тоннель Каменного моста - улица Кугю - улица Триядибас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - площадь Пилс - улица Муйтас - набережная 11 ноября (финиш).
  • С 13:30 до 15:15 будет проходить Народный заезд веломарафона (два круга) по маршруту: набережная 11 ноября - набережная генерала Радзиньша - улица Краста - Южный мост - улица Баускас - улица Мукусалас - ротационный круг улицы Мукусалас - улица Мукусалас - тоннель Каменного моста - улица Кугю - улица Триядибас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - площадь Пилс - улица Муйтас - набережная 11 ноября (финиш).
  • С 15:30 до 17:00 пройдет Семейный заезд веломарафона (один круг) по маршруту: набережная 11 ноября - набережная генерала Радзиньша - улица Краста - Южный мост - улица Баускас - улица Мукусалас - ротационный круг улицы Мукусалас - улица Мукусалас - тоннель Каменного моста - улица Кугю - улица Триядибас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - площадь Пилс - улица Муйтас - набережная 11 ноября (финиш).

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