Сб, 19.09.2020
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Степан Путило, создатель Nexta
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Бегство российского активиста в Эстонию вызвало раздражение у властей России

Александр Литреев

ФОТО: Sergei Karpuhhin/Reuters/Scanpix

Во вторник МИД России вызвал посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре. Ему были заданы вопросы об обстоятельствах побега в Эстонию Александра Литреева, специалиста по кибербезопасности и активиста, в отношении которого в России ведется уголовное расследование, пишет Rus.Postimees.

В недавнем интервью "Радио Свобода" Литреев не пожелал раскрыть подробности своего прибытия в Эстонию, но все же упомянул, что ему помогало генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге. При этом отмечается, что Литреев пересек границу Эстонии без документов, так как они были у него изъяты в ходе уголовного производства.

Анонимный сигнал

Вопрос о пересечении границы Литреевым также поднимался в четверг на пресс-конференции в МИД России, где прокомментировать тему попросили пресс-секретаря министерства Марию Захарову. "Посол Эстонии в Москве М. Лайдре был приглашен в МИД России, чтобы потребовать от эстонской стороны объяснений по поводу произошедшего", - ответила Захарова, не добавив никаких пояснений.

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова подтвердила, что Литреев пересек российско-эстонскую границу в мае на основании документа, удостоверяющего личность.

"Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге оказывало лицу услуги в соответствии с Законом о консульстве. В качестве действующего проездного документа гражданин предъявил заграничный паспорт Российской Федерации. Этому лицу выдали справку о наличии действующего вида на жительство в Эстонии, который не является документом, пригодным для пересечения границы", - сказала Камилова.

Она отметила, что зарубежные представительства Эстонии не могут выдавать удостоверяющие личность документы гражданам третьих стран, в том числе для пересечения границы. По словам Камиловой, решение о возможности выпустить Литреева из России приняла российская пограничная служба.

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"По приглашению МИДа России посол Эстонии в Москве также ходил во вторник прояснять этот вопрос", - сказала Камилова. Она подчеркнула, что речь не шла о так называемом вызове дипломата на ковер, как можно было понять из слов Марии Захаровой.

Литреев в 2018 году основал в Эстонии  IT-компанию Vee ​​Security, которая помогала приложению для обмена сообщениями Telegram обойти блокаду, введенную в России. Литреев также создал приложение для помощи людям, задержанным во время акций протеста в России.

В этом году 22 февраля, когда Литреев по личным причинам выехал из Эстонии в Россию, он был взят под стражу в Екатеринбурге. По словам мужчины, кто-то анонимно сообщил в полицию, что у него есть наркотики. Литерьев был освобожден из-под домашнего ареста в апреле, но уголовное дело не закрыли.

Несколько уголовных дел

Тогда же в отношении Литреева было возбуждено еще одно уголовное дело - за то, что он не известил о наличии у него иностранных документов. По словам Литреева, следователи заявили, что властям не понравился временный вид на жительство в Эстонии, выданный ему в 2019 году.

"Когда я ознакомился с материалами дела, было ясно, что как минимум с июня 2018 года за мной следил Центр по противодействию экстремизму МВД России", - сказал Литреев "Радио Свобода". 

В деле были рапорты, которые датируются 2018 годом, но на тот момент у него еще не было вида на жительство в Эстонии.

Литерьев больше всего опасался, что его начнут обвинять в разжигании ненависти. По его словам, это одна из самых распространенных статей России, на основании которой политических активистов легко посадить за решетку.

"Я боялся за свою жизнь и здоровье, поэтому уехал из России и сейчас нахожусь в Эстонии", - объяснил он.

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