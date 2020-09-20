Президенту Трампу отправили пакет с ядом. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба

По данным издания, посылка перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина.

CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на «удаленном объекте». Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.

По информации New York Times, речь могла идти не о посылке, а о конверте. The New York Times также сообщает, что письмо было отправлено из Канады.

Представитель правоохранительных органов заявил, что в рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.

По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование в самом начале, и исключать какие-либо версии рано.

Рицин — высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.

Это не первый случай, когда руководству США присылают посылки с рицином. В 2018 году два таких почтовых отправления пришли в Министерство обороны. Посылки поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона.