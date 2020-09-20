Борданс: убийство Ребенока - сигнал для государства

Борданс указал на то, что в любом деле об убийстве пострадавшие заслуживают, чтобы государство с особой тщательностью расследовало и раскрыло его.

Министр подчеркнул, что государству нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность общества.

Это означает, что сектор внутренних дел нуждается в дальнейшем реформировании, которое связано не только с освоением дополнительного финансирования.

Он выразил соболезнования близким погибшего и надежду на то, что органы внутренних дел смогут раскрыть это преступление.

Как сообщалось, прошлой ночью Ребенок был убит у себя дома в Лангстини.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Коллега Ребенка, юрист Мартиньш Криекис считает, что это политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером в субботу Ребенок был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. В Twitter Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.