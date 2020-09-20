De facto: Почему развалилось "дело о квартире Труксниса"?

Несмотря на то, что Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) собрало доказательства того, что в построенных предпринимателем Юлием Круминьшем апартаментах в Юрмале одна квартира специально оборудована для председателя думы Гатиса Труксниса, в нее были доставлены его вещи, этого было мало, чтобы доказать незаконное соглашение о передаче квартиры Трукснису в бесплатное пользование. Поэтому при поддержке прокуратуры это коррупционное дело было закрыто, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Труксниса и Круминьша KNAB задержал в 2016 году. Одно из направлений расследования было связано с пребыванием мэра в построенном Круминьшем комплексе апартаментов на улице Турайдас. После освобождения из-под стражи задержанные рассказали, что в крупнейшей из квартир Трукснис обустроился, пока ремонтируют арендуемую им квартиру в Булдури.
Квартал еще не был закончен, когда Круминьш пригласил Труксниса осмотреть квартиру. Это зафиксировано в записи телефонного разговора от 18 марта 2015 года.
В это время официальный владелец проекта - дочь Круминьша Мария Криевиня (тогда - Чернявска) - пыталась сдать комплекс в эксплуатацию, но на пути стояло негативное признание Инспекции здравоохранения. Круминьш в показаниях KNAB не скрывал, что пытался говорить с Трукснисом, чтобы тот повлиял на подчиненных ему работников думы.
Руководитель Юрмальской стройуправы Вита Звейниеце рассказала KNAB, что не соглашалась на принятие в эксплуатацию без признания инспекции, но после давления Труксниса была вынуждена принятие ускорить. Звейнице отметила KNAB, что давление Труксниса в связи с этим объектом было систематическим.
Круминьш и его дочь еще в апреле 2015 года - за полтора года до задержания Труксниса и Круминьша - между собой говорили, что на объекте будет жить Трукснис. Например, дочь Круминьша в смске спрашивала, класть ли на кухне Труксниса ту же плитку, что и у Круминьша. Они созванивались, например, 26 апреля 2015 года.
Вскоре после сдачи объекта в эксплуатацию дочь Круминьша передала Трукснису ключи, о чем в смске проинформировала отца.
В квартиру в 2015 году начали доставлять вещи, купленные Трукснисом - несколько диванов, стол, буфет - почти на 6000 евро. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что весной 2016 года Трукснис приобрел ковер за 20 000 евро, который был поставлен в квартиру номер 38 по улице Турайдас. Поставщиков ковра Трукснис встретил на подземной стоянке лично.
KNAB решение не комментирует, но контролирующий прокурор с таким исходом согласен.
Прокурор отметил, что, во-первых, уже изначально не было точно выяснено, с кем же Трукснис об использовании квартиры договорился - с Круминьшем, его дочерью или ими обоими. В частности, кого призывать к ответственности?
Во вторых, по мнению прокурора Мариса Леи, не было ясно, жил ли Трукснис в квартире с 2015 года или только интересовался проживанием. Одна из бывших работниц думы вспомнила, что уже в 2015 году Трукснис на работе говорил, что планирует решить вопрос об аренде или приобретении квартиры в квартале улицы Тераудас. В свою очередь руководитель городской стройуправы заявила, что Трукснис в начале 2016 года открыл, что у него уже есть договор об аренде.
Однако прокурор указывает, что коммунальные платежи не свидетельствуют, что в квартире кто-то регулярно находился до осени 2016 года, когда Труксниса задержали и он незамедлительно заплатил за аренду на несколько недель требуемые 1714,52 евро.
Трукснис на интервью с передачей не согласился, вместо этого он прислал лаконичный комментарий: "Я многократно говорил, что ни одно из выдвинутых мне обвинений не обосновано. Уточняющие вопросы о закрытых уголовных процессах задавайте учреждениям, которые эти процессы рассматривали и закрыли".
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