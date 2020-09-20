De facto: Почему развалилось "дело о квартире Труксниса"?

Труксниса и Круминьша KNAB задержал в 2016 году. Одно из направлений расследования было связано с пребыванием мэра в построенном Круминьшем комплексе апартаментов на улице Турайдас. После освобождения из-под стражи задержанные рассказали, что в крупнейшей из квартир Трукснис обустроился, пока ремонтируют арендуемую им квартиру в Булдури.

Однако как Трукснис, так и Круминьш умолчали, что политик интересовался квартирой и ее обустройством еще за полтора года до задержания и перевозил в нее мебель, даже если действительно сам там не жил. Это исходит из документа KNAB, которым дело было закрыто без предъявления обвинений.

Квартал еще не был закончен, когда Круминьш пригласил Труксниса осмотреть квартиру. Это зафиксировано в записи телефонного разговора от 18 марта 2015 года.

В это время официальный владелец проекта - дочь Круминьша Мария Криевиня (тогда - Чернявска) - пыталась сдать комплекс в эксплуатацию, но на пути стояло негативное признание Инспекции здравоохранения. Круминьш в показаниях KNAB не скрывал, что пытался говорить с Трукснисом, чтобы тот повлиял на подчиненных ему работников думы.

Руководитель Юрмальской стройуправы Вита Звейниеце рассказала KNAB, что не соглашалась на принятие в эксплуатацию без признания инспекции, но после давления Труксниса была вынуждена принятие ускорить. Звейнице отметила KNAB, что давление Труксниса в связи с этим объектом было систематическим.

Круминьш и его дочь еще в апреле 2015 года - за полтора года до задержания Труксниса и Круминьша - между собой говорили, что на объекте будет жить Трукснис. Например, дочь Круминьша в смске спрашивала, класть ли на кухне Труксниса ту же плитку, что и у Круминьша. Они созванивались, например, 26 апреля 2015 года.

Вскоре после сдачи объекта в эксплуатацию дочь Круминьша передала Трукснису ключи, о чем в смске проинформировала отца.

В квартиру в 2015 году начали доставлять вещи, купленные Трукснисом - несколько диванов, стол, буфет - почти на 6000 евро. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что весной 2016 года Трукснис приобрел ковер за 20 000 евро, который был поставлен в квартиру номер 38 по улице Турайдас. Поставщиков ковра Трукснис встретил на подземной стоянке лично.

В решении KNAB, согласно которому дело было закрыто, можно прочесть, что, несмотря на все это, по мнению бюро доказательства недостаточны, чтобы утверждать, что уже изначально квартира была передана Трукснису в бесплатное пользование на основании незаконного соглашения.

KNAB решение не комментирует, но контролирующий прокурор с таким исходом согласен.

Прокурор отметил, что, во-первых, уже изначально не было точно выяснено, с кем же Трукснис об использовании квартиры договорился - с Круминьшем, его дочерью или ими обоими. В частности, кого призывать к ответственности?

Во вторых, по мнению прокурора Мариса Леи, не было ясно, жил ли Трукснис в квартире с 2015 года или только интересовался проживанием. Одна из бывших работниц думы вспомнила, что уже в 2015 году Трукснис на работе говорил, что планирует решить вопрос об аренде или приобретении квартиры в квартале улицы Тераудас. В свою очередь руководитель городской стройуправы заявила, что Трукснис в начале 2016 года открыл, что у него уже есть договор об аренде.

Однако прокурор указывает, что коммунальные платежи не свидетельствуют, что в квартире кто-то регулярно находился до осени 2016 года, когда Труксниса задержали и он незамедлительно заплатил за аренду на несколько недель требуемые 1714,52 евро.

По результатам расследования De facto пришла к выводу, что государственное должностное лицо более года обустраивало себе квартиру, не платя за это аренду - как минимум, информации о платежах нет до октября 2016 года, - но осудить его нельзя, так как оно там на самом деле не жило.

Трукснис на интервью с передачей не согласился, вместо этого он прислал лаконичный комментарий: "Я многократно говорил, что ни одно из выдвинутых мне обвинений не обосновано. Уточняющие вопросы о закрытых уголовных процессах задавайте учреждениям, которые эти процессы рассматривали и закрыли".