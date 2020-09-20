Перевощиков: распространение Covid-19 не вышло из-под контроля ни в одной из стран Балтии

Во всех странах Балтии выявляется источник более 80% вновь констатированных случаев Covid-19, что является положительным фактом, потому что показывает, что болезнь не вышла из-под контроля, заявил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
По его словам, в Литве и Эстонии 83-85% случаев Covid-19 образуют "некие цепочки", что позволяет в ходе эпидемиологического расследования находить контактных лиц и выявлять очаги заболевания.
В Латвии для 83% констатированных случаев Covid-19 в ходе расследования находится связь с ранее зарегистрированными случаями. "Это хороший показатель", - подчеркнул Перевощиков.
Он отметил, что есть еще один показатель, который страны Европейского союза признали важным - это соотношение количества проведенных тестов и выявленных больных. Перевощиков подчеркнул, что при быстром распространении болезни этот показатель превышает 3%, что происходит в некоторых других странах, однако в странах Балтии этот показатель пока не превышает 1%. В Литве Covid-19 выявляется примерно у 0,9% сдавших анализы лиц, в Латвии - у 0,3%, а в Эстонии - меньше чем у 0,01%.
Перевощиков заявил, что большое количество вновь выявленных случаев - это, конечно, плохо, но это только один из показателей.
Как сообщалось, в пятницу в Латвии было выявлено 17 новых случаев Covid-19, а в субботу - еще десять. В Эстонии в пятницу диагноз Covid-19 был поставлен 61 человеку, а в субботу - 50. Между тем, в Литве в пятницу было подтверждено 99 случаев заражения, а в субботу - 80.
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