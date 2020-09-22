От "принцессы Диснея" до "наркоманки": лучшая драматическая актриса Зендая - кто она?

20 сентября прошла 72-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". "Лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендая - кто она?

Детство и семья

(фото ниже - Зендая с мамой)

Зендая (или Зендéя) Мари Штермер Коулман родилась в Калифорнии 1 сентября 1996 года. Ее мама работала театральным менеджером, потому можно объяснить тягу Зендаи с раннего детства к актерскому мастерству. Так, большую часть времени она проводила в Калифорнийском театре им. Шекспира, который находится в Оринде.

(фото ниже - Зендая с бабушками)

Зендая с юных лет принимала участие в постановках.

"Я была такой странной восьмилетней девочкой, которая реально интересовалась Шекспиром, ценила его язык", - признавалась она в одном интервью.

(фото ниже - Зендая с папой)

Если говорить уже о профессиональном образовании, то Зендая получила его в Оклендской школе искусств. Актриса пробовала себя на сцене, участвуя в различных мюзиклах и постановках. Если говорить о школьном театре, то там Зендая получила не совсем обычный опыт: она сыграла парня по имени Джо в постановке под названием Caroline, or Change. Позже последовало обучение еще в нескольких театральных школах, а также роли в ряде постановок.

Кино

Первый профессиональный опыт работы у Зендаи был связан с модельной деятельностью, что ничуть не странно: рост девушки 178 см, а ее внешность - весьма необычна.

Так, Зендая принимала участие в кампаниях Macy's, Mervyns, Old Navy, а также снялась с Селеной Гомес в рекламном ролике Sears.

Уже в 2009 году девушку заметили продюсеры сериала "Танцевальная лихорадка". Модели не составило труда пройти кастинг, и она стала лицом проекта.

Помимо любви к актерскому ремеслу, девушка уже с детства пела с отцом. И этот талант не остался забытым: в 2011 году Зендая представила песню Swag It Out.

Песня Swag It Out:

В 2012 году Disney пригласил восходящую звезду на одну из ролей в фильме "Заклятые друзья". Над некоторыми саундтреками проекта работала именно Зендая. Чуть позже, в сентябре, был подписан важный для карьеры контракт с компанией Hollywood Records. А уже спустя год Зендаю пригласили на съемки "Танцев со звездами".

Стиль Зендаи не раз отмечали критики и поклонники, потому продюсеры "Топ-модели по-американски" позвали актрису на шоу в качестве судьи.

"Родители перестали говорить мне, что надевать, с тех пор, как мне исполнилось два года, позволяли экспериментировать. Такие эксперименты помогают мне справиться со страхом чужого мнения. Я просто делаю что хочу. Готова быть разной и рисковать… В том, что касается стиля, иконы для меня - Мадонна, певица Эрика Баду и мой отец", - признавалась Зендая. С 13 лет у актрисы есть свой стилист.

В сентябре 2013 года Зендая представила мировому сообществу дебютный альбом, который был назван в честь нее.

Однако знаковой для кинокарьеры стала роль в фильме от Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" (2017).

В декабре 2017 года Зендая снялась в музыкальном фильме "Величайший шоумен" вместе с Хью Джекманом, Заком Эфроном, Мишель Уильямс и Ребеккой Фергюсон. Там она сыграла цирковую артистку Энн Уилер, афроамериканку и мастера трапеции, у которой завязался роман с персонажем Эфрона во времена, когда межрасовые отношения были под запретом. К слову, большинство трюков на трапеции актриса выполнила сама.

Игра Зендаи всегда особо (положительно) отмечалась кинокритиками, однако по-настоящему драматическая роль пришла чуть позже - в 2019 году. Казалось, что девушке будет трудно отделаться от ролей стереотипных "диснеевских" девочек, но в "Эйфории" таланты Зендаи открылись под другим углом.

В сериале она играет девушку по имени Ру - 17-летнюю наркоманку и рассказчицу сериала. Именно за эту роль актриса и получила "Эмми" за лучшую драматическую роль. Кажется, девушке удалось почти невозможное - сыграть наркоманку так, что она вызывает не негатив, а сочувствие.

Трейлер первого сезона "Эйфории":

"После премьеры люди подходили ко мне и говорили: "Это то, что мне действительно было нужно". Или: "Это же снято про меня, я хочу поблагодарить вас", - признавалась в интервью для Tatler Зендая.

Известно, что сериал продлен на второй сезон.

Личная жизнь

У Зендаи есть домашний питомец - собака по кличке Noon (с англ. - Полдень). Незадолго до появления нового животного у певицы скончалась собака Midnight (с англ. - Полночь).

Зендая также является вегетарианкой и ведет активный образ жизни. Кроме съемок в фильмах и записи песен, она также занимается дизайном молодежной одежды и написанием книг.

Если говорить о романах, то на съемках "Человека-паука" партнером актрисы по съемочной площадке был актер Том Холланд. Они сразу подружились, а в СМИ начали ходить слухи об их романе. Сами Том и Зендая не подтверждают эту информацию, но отшучивались: Зендая разместила в Twitter заявление, что уже много лет не была в отпуске. Это был ответ на публикации СМИ, где говорилось о совместном отдыхе пары. Том решил уточнить: "А пресс-тур считается?".