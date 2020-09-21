Пн, 21.09.2020
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ЕC не удалось согласовать санкции против Беларуси

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Главам Министерств иностранных дел МИД стран-участниц Евросоюза не удалось согласовать вопрос о санкциях в отношении Беларуси теперь договариваться будут лидеры стран, сообщает РИА Новости.

О планах ввести ограничения против действующих белорусских властей из-за ситуации в стране после выборов 9 августа Евросоюз официально объявил в конце августа.

Ранее сообщалось, что в санкционный список по Беларуси включены 40 человек, но обсуждение деталей еще продолжается.

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