ЕC не удалось согласовать санкции против Беларуси

Главам Министерств иностранных дел МИД стран-участниц Евросоюза не удалось согласовать вопрос о санкциях в отношении Беларуси теперь договариваться будут лидеры стран, сообщает РИА Новости.
О планах ввести ограничения против действующих белорусских властей из-за ситуации в стране после выборов 9 августа Евросоюз официально объявил в конце августа.
Ранее сообщалось, что в санкционный список по Беларуси включены 40 человек, но обсуждение деталей еще продолжается.
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