ЕC не удалось согласовать санкции против Беларуси

О планах ввести ограничения против действующих белорусских властей из-за ситуации в стране после выборов 9 августа Евросоюз официально объявил в конце августа.

Ранее сообщалось, что в санкционный список по Беларуси включены 40 человек, но обсуждение деталей еще продолжается.