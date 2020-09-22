Исключенный из "Согласия" Домбровский задумался о создании новой политической силы

Домбровский признал, что он в будущем видит для себя всего две возможные модели действия - после Сейма этого созыва покинуть политику навсегда, или работать над тем, чтобы создать "новое политическое предложение". Никаких других путей для себя политик не видит, кроме того, он не планирует присоединяться к действующей или создаваемой другими депутатами политической силе.

На вопрос, не нужно ли в случае создания новой партии делать это именно сейчас, перед следующими парламентскими выборами, Домбровский ответил, что "это было бы довольно логичным". Однако он отметил, что не хочет спешить с такими решениями, так как в своей карьере многократно переживал неприятное ощущение, возникающее, когда приходится обманывать избирателя.

"Дать людям надежду - это очень ответственный шаг. Я был в Партии реформ Затлерса, я видел из первых рядов, что означает дать людям надежду и после этого быстро их подвести. Я не хочу ничего такого переживать больше ни разу в своей жизни",

- сказал Домбровский.

Он отметил, что перед тем, как сделать первый шаг в основании новой политической силы, ему нужно сделать "довольно серьезную домашнюю работу", чтобы получить достаточную уверенность в том, что у этого шага будут реальные шансы.

Политик признал, что обсуждал идею о создании новой политической силы с коллегами, однако, несмотря на то, что энтузиазм большой, одного его не хватает.

Если Домбровский решит основать новую партию, то ее главной амбицией, по его словам, будет связь с экономическим развитием Латвии.

"Это будет партия, главной амбицией которой, я бы сказал, было бы построить Балтийский Сингапур. Это амбициозное видение экономического развития. Но нужно понимать, что ничего такое невозможно, пока треть жителей Латвии находится за "красными линиями"", - сказал Домбровский.

Напомним, "Согласие" на прошлой неделе исключило из своих рядов Домбровского и еще одного депутата Сейма Любовь Швецову. Они исключены и из парламентской фракции "Согласия".