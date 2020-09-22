Закаливание организма: наиболее распространенные ошибки и как правильно начать

Закаливание и купание в холодное время года становятся все более популярными и приобретает все больше сторонников. Но действительно ли это единственный способ, как можно закалить свой организм? Что такое закаливание для нашего организма и как правильно закаляться?
Консультируют приглашенный эксперт BENU Aptieka, один из основоположников движения CrossFit в Латвии, тренер Каспар Злиднис и фармацевт Занда Озолиня.
С физической точки зрения любое закаливание - это укрепление тела и иммунитета, чтобы сделать организм более устойчивым к различным внешним раздражителям - вирусам, паразитам и факторам внешней среды, например, колебаниям температуры. Проще говоря, закаливание подготавливает организм к разного вида стрессам, чтобы он не был столь уязвимым, находясь вне комфортной зоны, поясняет Каспар Злиднис. Есть и психологические выгоды, так как, регулярно закаляясь, мы укрепляем свою нервную систему и становимся более эмоционально стабильными и уравновешенными.
Что закаляет наш организм?
Закаливать организм - значит подвергать тело стрессу и определенному шоку. Любые физические и психологические испытания укрепляют организм. Это могут быть регулярные занятия физкультурой, зимнее купание, контрастный душ, сауна, дыхательные упражнения, медитация, отказ от пищи на один или несколько дней. В долгосрочной перспективе все эти меры укрепляют, успокаивают, восстанавливают и заряжают организм. Цель закаливания - расслаблять, успокаивать и очищать тело и разум от излишнего напряжения.
Как правильно начать закаливание?
Купаясь летом, мы также закаляемся, так как тело тренируется переносить колебания температуры и впредь будет легче справляться с простудой и различными вирусными заболеваниями. Однако, если есть желание заняться моржеванием, то желательно продолжать купание также осенью и зимой - хотя бы раз в неделю, чтобы приучить тело к постепенному понижению температуры, рассказывает Злиднис.
Что касается закаливания, то здесь очень подходит выражение "это все в голове". Человек, который идет в холодную воду неподготовленным, охваченным страхом, скорее всего, простудится. Поэтому закаливание нужно начинать с физического разогревания и соответствующего психологического настроя. Разогреться можно, выполнив насколько динамичных упражнений или совершив медленную пробежку. Подготовиться психологически могут помочь различные дыхательные упражнения, которые успокаивают разум и расслабляют тело.
Самая распространенная ошибка - это следование тенденциям моды, закаливание и зимнее купание для фото в соцсетях, а не для здоровья, без соблюдения регулярности и без постепенной подготовки организма. Заходить в воду нужно медленно и осознанно, а не бросаться в нее с криками. В мороз желательно надевать тапочки, перчатки и шапку, так как тело быстрее всего теряет тепло через кончики пальцев и голову. После купания нужно быстро одеться, особенно, если на улице мороз и ветер. Одежда должна удобно и быстро надеваться, ведь в определенный момент становиться невозможным даже завязать шнурки - пальцы начинают деревенеть от холода.
У каждого - свой способ закаливания!
Закаливание рекомендуется всем, вопрос лишь в постепенной подготовке организма, объеме, интенсивности и регулярности закаливания. Способы закаливания для детей, пенсионеров, беременных или спортсменов будут отличаться - одному будет достаточно походить босиком по росе, другой же может лежать в ледяной ванне 5 минут и больше. Каждый должен найти для себя наиболее подходящий способ укрепления своего организма.
Для того чтобы закаливание давало положительный эффект и оказывало позитивное влияние на жизнь человека в целом, нужно понимать, что купание в холодной воде - лишь один из способов нормализации и приведения в равновесие систем внутренних органов и жизненных процессов в организме. Забота о здоровье - это целый комплекс различных мероприятий, включающий в себя физическое закаливание, очищение и контроль разума, эмоциональную стабильность, открытое и любящее сердце и интеллектуальное совершенствование. Здоровые тело и дух - основа качественной жизни человека.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает: какой-бы вид закаливания вы ни выбрали, начинайте закаляться постепенно и помните об умеренности, наблюдайте, как реагирует ваш организм.
Закаливание - это совокупность процедур, которые помогают повысить сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды и улучшает терморегуляцию. Важно начать процесс закаливания еще в детстве, когда терморегуляция находится еще на стадии развития, а механизмы иммунобиологической защиты еще только формируются. Эта процедура делает организм невосприимчивым к простудам и различным другим заболеваниям, а также улучшает обмен веществ и кровообращение.
Однако у каждого человека интенсивность и способ закаливания могут отличаться, поэтому важно следить за реакцией своего организма и подобрать себе самый подходящий способ закаливания. Кроме того, мы можем вводить закаливание в свою повседневную жизнь постепенно, лишь незначительно меняя свои повседневные привычки, например, совершая более длительные прогулки в прохладную погоду, постепенно понижая понемногу температуру воды в душе и находя другие способы для укрепления и закаливания своего организма. Если начать закаливание постепенно и продуманно, его можно будет легче превратить в ежедневную привычку и часть своей жизни.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!