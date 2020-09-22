Закаливание организма: наиболее распространенные ошибки и как правильно начать

Консультируют приглашенный эксперт BENU Aptieka, один из основоположников движения CrossFit в Латвии, тренер Каспар Злиднис и фармацевт Занда Озолиня.

С физической точки зрения любое закаливание - это укрепление тела и иммунитета, чтобы сделать организм более устойчивым к различным внешним раздражителям - вирусам, паразитам и факторам внешней среды, например, колебаниям температуры. Проще говоря, закаливание подготавливает организм к разного вида стрессам, чтобы он не был столь уязвимым, находясь вне комфортной зоны, поясняет Каспар Злиднис. Есть и психологические выгоды, так как, регулярно закаляясь, мы укрепляем свою нервную систему и становимся более эмоционально стабильными и уравновешенными.

Что закаляет наш организм?

Закаливать организм - значит подвергать тело стрессу и определенному шоку. Любые физические и психологические испытания укрепляют организм. Это могут быть регулярные занятия физкультурой, зимнее купание, контрастный душ, сауна, дыхательные упражнения, медитация, отказ от пищи на один или несколько дней. В долгосрочной перспективе все эти меры укрепляют, успокаивают, восстанавливают и заряжают организм. Цель закаливания - расслаблять, успокаивать и очищать тело и разум от излишнего напряжения.

Как правильно начать закаливание?

Купаясь летом, мы также закаляемся, так как тело тренируется переносить колебания температуры и впредь будет легче справляться с простудой и различными вирусными заболеваниями. Однако, если есть желание заняться моржеванием, то желательно продолжать купание также осенью и зимой - хотя бы раз в неделю, чтобы приучить тело к постепенному понижению температуры, рассказывает Злиднис.

Что касается закаливания, то здесь очень подходит выражение "это все в голове". Человек, который идет в холодную воду неподготовленным, охваченным страхом, скорее всего, простудится. Поэтому закаливание нужно начинать с физического разогревания и соответствующего психологического настроя. Разогреться можно, выполнив насколько динамичных упражнений или совершив медленную пробежку. Подготовиться психологически могут помочь различные дыхательные упражнения, которые успокаивают разум и расслабляют тело.

Самая распространенная ошибка - это следование тенденциям моды, закаливание и зимнее купание для фото в соцсетях, а не для здоровья, без соблюдения регулярности и без постепенной подготовки организма. Заходить в воду нужно медленно и осознанно, а не бросаться в нее с криками. В мороз желательно надевать тапочки, перчатки и шапку, так как тело быстрее всего теряет тепло через кончики пальцев и голову. После купания нужно быстро одеться, особенно, если на улице мороз и ветер. Одежда должна удобно и быстро надеваться, ведь в определенный момент становиться невозможным даже завязать шнурки - пальцы начинают деревенеть от холода.

У каждого - свой способ закаливания!