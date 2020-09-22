"Писали, что я жена омоновца". История девушки, чье фото после задержаний разошлось по Сети

"Мне писали друзья и даже друзья друзей, все его присылали. Слали смешные "мемамисики". Некоторые приняли меня за одну из женщин, выступавших на провластном концерте. В комментариях под снимком они писали, что я жена омоновца. Но нет, я не жена омоновца, и никогда ей не стану", - рассказала изданию 26-летняя Вероника Хоружей о снимке, разлетевшемся в Сети.

По словам девушки, это именно она предложила омоновцу, который вел ее к машине, взять его под руку. Она отмечает, что "все вышло спонтанно".

Вероника не скрывает, что на марши ходила и раньше, но это задержание стало первым. Когда к колонне вдоль улицы Сурганова подъехали автозаки, девушек стали разделять на маленькие группы и прижимать к стенкам ТЦ "Айсберг". Вероника попросила ее не трогать и сказала, что сама пойдет к машине.

"В автозаке с нами ехали два омоновца. В какой-то момент мы с ними разговорились. Говорили про зарплаты и налоги. Один из них рассказал, что его мама - бизнесмен. Девочки интересовались, почему он тогда пошел в ОМОН. Но я не расслышала, что он ответил", - вспоминает девушка.

В РУВД, по подсчетам Вероники, она была 5,5 часа. На выходе из здания милиции ее ждала подружка. Та показала ей фото задержания. Снимок тогда уже появился в соцсетях.

Вероника отмечает, что планирует продолжать ходить на марши. Девушка некоторое время жила в Польше, но вернулась на родину.



"Многие у меня спрашивают: "Зачем?". Я отвечаю: "Потому что здесь мой родной дом, моя земля. И мне бы очень хотелось построить такую Беларусь, из которой никто не захочет уезжать".