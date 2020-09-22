Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

Не быстрее 30 км/час: в Агенскалнсе вводится зона с ограничением скорости

ФОТО: Google Maps

Для повышения безопасности пешеходов и других менее защищенных участников дорожного движения в Агенскалнсе будет создана зона с ограничением скорости движения транспорта до 30 км/час, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.

Эта зона охватит главные улицы Агенскалнса - Калнциема, Мелнсила, Нометню, бульв. Александра Грина, Бариню и Даугавгривас.

В думе сообщили, что подобные зоны будут постепенно вводиться и в других районах города, особенно на улицах с малоэтажной застройкой, где исторически нет тротуаров.

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