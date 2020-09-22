Не быстрее 30 км/час: в Агенскалнсе вводится зона с ограничением скорости

Для повышения безопасности пешеходов и других менее защищенных участников дорожного движения в Агенскалнсе будет создана зона с ограничением скорости движения транспорта до 30 км/час, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.
Эта зона охватит главные улицы Агенскалнса - Калнциема, Мелнсила, Нометню, бульв. Александра Грина, Бариню и Даугавгривас.
В думе сообщили, что подобные зоны будут постепенно вводиться и в других районах города, особенно на улицах с малоэтажной застройкой, где исторически нет тротуаров.
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