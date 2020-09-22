Среди затронутых Covid-19 учебных заведений - Латвийский университет

В университете рассказали, что мобилизованы специалисты по безопасности труда, которые своевременно получили информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и приняли необходимые меры безопасности, чтобы студенты и преподаватели могли безопасно находиться в помещениях университета.

По словам представителя LU Синдии Гравере, выявлены контактные лица - студенты и преподаватели, все они находятся на карантине. Сколько именно человек находится на карантине, она не ответила.

Все изолированные работают и учатся удаленно.