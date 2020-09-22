Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

Среди затронутых Covid-19 учебных заведений - Латвийский университет

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Среди затронутых Covid-19 семи учебных заведений оказался и Латвийский университет (LU), подтвердили агентству LETA в департаменте коммуникации и инноваций LU. 

В университете рассказали, что мобилизованы специалисты по безопасности труда,  которые своевременно получили информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и приняли необходимые меры безопасности, чтобы студенты и преподаватели могли безопасно находиться в помещениях университета. 

По словам представителя LU Синдии Гравере, выявлены контактные лица - студенты и преподаватели, все они находятся на карантине. Сколько именно человек находится на карантине, она не ответила.

Все изолированные работают и учатся удаленно. 

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