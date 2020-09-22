"Выпил яд сам" и "латвийский след": Путин обсудил с Макроном отравление Навального

Теории Путина

В публикации сказано, что

президент России назвал Навального "простым баламутом в интернете" 4

и сказал, что тот и ранее симулировал болезни, совершал "противоправные действия" и использовал Фонд борьбы с коррупцией с целью "шантажа некоторых депутатов и чиновников". Также Путин упомянул, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" не настолько сложное в изготовлении, как принято считать.

Предположение Владимира Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального основано на том, что

изобретатель отравляющего вещества "Новичок" живет в Латвии, 4

передают источники Le Monde. Отсутствие уголовного дела по факту отравления Путин объяснил тем, что Германия и Франция не предоставляют результаты анализов Навального российской стороне.

Реакция Макрона

Телефонный разговор президентов по поводу отравления Навального состоялся 14 сентября. Пресс-служба Кремля передала, что в ходе разговора Путин подчеркнул неуместность "голословных, ни на чем не основанных обвинений" и напомнил о необходимости передать российской стороне результаты анализов Алексея Навального.

Le Monde сообщает, что Макрон отверг обе версии президента России и выразил солидарность с Германией в отношении тех мер, которые необходимо предпринять по причине отравления оппозиционера.

По информации газеты, статью опубликуют в завтрашнем выпуске газеты.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали, там же политик впал в кому. В качестве причины ухудшения самочувствия Навального российские врачи назвали резкое понижение уровня сахара в крови, вызвавшее нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charite. Туда его доставили для лечения по просьбе родственников. Позже немецкие врачи и несколько независимых лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Комментарий пресс-секретаря Навального

"Простой баламут в интернете, шантажирующий чиновников расследованиями, сам изготовил "Новичок" (потому что это намного легче, чем кажется), а потом симулировал кому. Я представляю, как офигел Макрон, когда Путин ему все это сказал. Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены", - в своем Telegram-канале написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.