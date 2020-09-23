Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Церемония инаугурации началась во Дворце независимости в Минске. На ней собралось несколько сотен человек. Там находились высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. После этого он подписал акт о принесении присяги, затем ему вручили удостоверение президента Беларуси, сообщает "Белта".

Telegram-канал Tut.by приводит слова Лукашенко, которые он произнес во время церемонии: "В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной.

Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать". 34

Ранее сообщалось, что возле Дворца независимости в Минске - рабочей резиденции Александра Лукашенко - заметили скопление техники и военных, в том числе из роты почетного караула. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Tut.by.

Накануне оппозиционный Telegram-канал Nexta сообщил, что Александр Лукашенко на фоне протестов может провести тайную церемонию инаугурации. По информации Telegram-канала, инаугурация может пройти в полдень 23 сентября либо 27 или 28 сентября.