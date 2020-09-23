Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщает "Медуза" со ссылкой на государственное агентство "Белта".
Церемония инаугурации началась во Дворце независимости в Минске. На ней собралось несколько сотен человек. Там находились высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. После этого он подписал акт о принесении присяги, затем ему вручили удостоверение президента Беларуси, сообщает "Белта".
Telegram-канал Tut.by приводит слова Лукашенко, которые он произнес во время церемонии: "В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной.
Ранее сообщалось, что возле Дворца независимости в Минске - рабочей резиденции Александра Лукашенко - заметили скопление техники и военных, в том числе из роты почетного караула. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Tut.by.
Накануне оппозиционный Telegram-канал Nexta сообщил, что Александр Лукашенко на фоне протестов может провести тайную церемонию инаугурации. По информации Telegram-канала, инаугурация может пройти в полдень 23 сентября либо 27 или 28 сентября.
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