В Литве увольняют сотрудников кинотеатров Forum Cinemas и компании Lux Express

Об этом компании сообщили Службе занятости Литвы, которая через несколько месяцев возобновила публикации о массовых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамяэ, в начале сентября сообщила службе, что увольняет 32 работников.

Forum Cinemas является крупнейшим оператором кинотеатров в балтийских странах, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan в Тарту и Centrum в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 человек.

Lux Express Lithuania сообщила службе об увольнении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас на предприятии работают девять человек.

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран.

Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляцию соблюдать не требуется.