Ср, 23.09.2020
Нам, обществу, нужно выполнять свое - самоизоляцию для тех, к кому она относится, дистанцирование, где это возможно, гигиена, дезинфекция и маски. Covid-19 - не шутка и не выдумка. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Литве увольняют сотрудников кинотеатров Forum Cinemas и компании Lux Express

Иллюстративное фото

ФОТО: Postimees/LETA

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express в Литве увольняют работников.

Об этом компании сообщили Службе занятости Литвы, которая через несколько месяцев возобновила публикации о массовых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамяэ, в начале сентября сообщила службе, что увольняет 32 работников.

Forum Cinemas является крупнейшим оператором кинотеатров в балтийских странах, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan в Тарту и Centrum в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 человек.

Lux Express Lithuania сообщила службе об увольнении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас на предприятии работают девять человек.

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран.

Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляцию соблюдать не требуется.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back