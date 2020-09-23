Ср, 23.09.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Резекненском крае спасатели вытащили мужчину из болота

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 22 сентября, в Веремской волости Резекненского края мужчину вытащили из болота, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Во вторник около 13:00 спасатели поспешили на вызов в Веремской волости Резекненского края, где в болоте застрял человек, который не мог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили мужчину и на носилках доставили его в машину скорой помощи.

Спасение длилось два часа.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии потушили 13 пожаров, но ни один человек не погиб. Во вторник сотрудники VUGD также провели 24 спасательные операции - 12 в волостях, девять в Риге и еще три в других городах.

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