Подробности 22 случаев Covid-19: коронавирус обнаружили на предприятии в Кулдиге

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Кулдигском крае в связи с очагом на промышленном предприятии заболели десять человек.

В четверг утром все работники Kuldigas tekstils сдали анализы на Covid-19.

В одном здании с Kuldigas tekstils работает Saules ieleja 3, которое обеспечивает питанием два учебных заведения в городе. Работники этого предприятия также будут протестированы на вирус. 1

Дублинска подчеркнула, что работники обоих предприятий в здании не встречаются, приняты дополнительные меры дезинфекции и предосторожности.

Известно также, что три школьника кулдигских школ имеют статус контактного лица больного Covid-19. Эти дети не посещают школу и учатся дома.

По данным Firmas.lv, на Kuldigas tekstils работает 157 человек.

Большинство случаев - в Риге и Кулдигском крае

В среду большинство новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге и Кулдигском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из выявленных вчера 12 новых случаев заражения Covid-19 десять зарегистрированы в Риге, восемь в Кулдигском крае, три в Даугавпилсе и один в Энгурском крае.

Таким образом, в настоящее время в Риге зарегистрировано 124 инфицированных, в Даугавпилсе - 30, в Кулдигском крае - 10.

Из числа зарегистрированных за прошедшие сутки инфицированных Covid-19 по четыре принадлежат к возрастным группам 20-29 и 50-59 лет, по трое - к возрастным группам 60-69 и старше 70 лет, а также заболели три ребенка в возрасте до девяти лет.

По двое заболевших относятся к возрастным группам 30-39 лет и 40-49 лет, а один к возрастной группе от 10 до 19 лет.

Как подтвердила представитель SPKC Илзе Арая, новые очаги вируса в учебных заведениях не зарегистрированы. Заболевшие дети являются контактными лицами уже известных людей.

Кроме того, есть случаи, когда дети - контактные лица ни разу с начала учебного года не посещали учебное заведение. 1

Как сообщалось, вчера в Латвии выявлено 22 новых случая Covid-19.