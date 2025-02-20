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Видео 70% образцов меда не соответствуют стандартам: PVD готовится принять меры

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Мед
Мед Фото: Ekrānuzņēmums/ Latvijas Televīzija

PVD вскоре может начать штрафовать нарушителей и изымать с прилавков магазинов мед, не соответствующий требованиям качества. Для этого была найдена аккредитованная лаборатория в Австрии, где будут проводиться анализы образцов меда, сообщает LTV.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Эйклонс подчеркнул, что новая лаборатория позволит действовать оперативно:

"Мы хотим получить четкий ответ - соответствует ли образец требованиям качества. Если нет, мы идем к производителю или в магазин: приостанавливаем продажу, изымаем товар, штрафуем".

Проблема стала особенно актуальна после исследований Латвийского общества пчеловодов, показавших, что из 20 образцов меда, купленных в супермаркетах, 14 (то есть 70%) оказались подделкой.

Повторные проверки в Германии дали аналогичный результат, но поскольку анализы проводились в неаккредитованных лабораториях, у PVD пока нет оснований для официальных мер.

Подробнее - в репортаже LTV!

Видео: Сюжет LTV

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