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Что может повлиять на экономику Латвии сильнее, чем тарифы США? Мнение экономиста

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Порт. Иллюстративное фото.
Порт. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины вызвали неопределенность в мировой торговле, и вполне возможно, что это окажет большее влияние на экономику Латвии, чем сами тарифы, заявил агентству LETA старший экономист OP Financial Group Йона Видгрен.

Он пояснил, что экспорт латвийских товаров в США составляет чуть менее 3% от общего объема латвийского экспорта и соответствует чуть более 1% ВВП Латвии.

Продукция из стали и алюминия, которая до сих пор облагалась тарифами, составляет около 3,5% латвийского экспорта в США. Поэтому прямая экономическая нагрузка от уже введенных тарифов остается незначительной. Также не ожидается значительного влияния от возможных тарифов на другие товары, например, фармацевтическую продукцию.

"Важно отметить, что в будущем могут быть введены дополнительные тарифы. Хотя США не входят в число крупнейших экспортных рынков Латвии, они все же остаются важными, учитывая ключевую роль экспорта в латвийской экономикее, - отметил Видгрен.

Он подчеркнул, что прямое влияние тарифов США на Латвию, вероятно, останется сравнительно небольшим.

По оценкам, влияние 10% взаимных тарифов на ВВП стран еврозоны варьируется от 0,1% до 0,3%. Экономики стран Балтии в значительной степени зависят от экспорта, поэтому влияние на Латвию может находиться в верхнем диапазоне этих оценок.

Видгрен также указал, что растущие барьеры в международной торговле и сбои в цепочках поставок, вероятно, приведут к сокращению как инвестиций, так и экспорта в другие страны. Значительная часть латвийского экспорта состоит из инвестиционных товаров, поэтому снижение глобального уровня инвестиций окажет негативное влияние на латвийский экспорт.

"Неопределенность в мировой торговле уже возросла, и введение дополнительных тарифов только усилит ее. Вполне возможно, что экономические последствия этой неопределенности будут значительнее, чем прямое влияние самих тарифов, в том числе для Латвии", - заявил Видгрен.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует с 12 марта ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Также предполагается введение 25% пошлин на импорт автомобилей.

Кроме того, Трамп намерен ввести дополнительные пошлины для ряда стран.

Ранее он уже подписал указ о введении таможенных пошлин для Канады, Мексики и Китая.

Введенные администрацией Трампа 10 пошлины на импорт китайских товаров вступили в силу 4 февраля. Однако применение новых тарифов для Канады и Мексики было отложено на 30 дней в связи с обещаниями этих стран усилить меры безопасности на границе.

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