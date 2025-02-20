Что может повлиять на экономику Латвии сильнее, чем тарифы США? Мнение экономиста

Он пояснил, что экспорт латвийских товаров в США составляет чуть менее 3% от общего объема латвийского экспорта и соответствует чуть более 1% ВВП Латвии.

Продукция из стали и алюминия, которая до сих пор облагалась тарифами, составляет около 3,5% латвийского экспорта в США. Поэтому прямая экономическая нагрузка от уже введенных тарифов остается незначительной. Также не ожидается значительного влияния от возможных тарифов на другие товары, например, фармацевтическую продукцию.

"Важно отметить, что в будущем могут быть введены дополнительные тарифы. Хотя США не входят в число крупнейших экспортных рынков Латвии, они все же остаются важными, учитывая ключевую роль экспорта в латвийской экономикее, - отметил Видгрен.

Он подчеркнул, что прямое влияние тарифов США на Латвию, вероятно, останется сравнительно небольшим.

По оценкам, влияние 10% взаимных тарифов на ВВП стран еврозоны варьируется от 0,1% до 0,3%. Экономики стран Балтии в значительной степени зависят от экспорта, поэтому влияние на Латвию может находиться в верхнем диапазоне этих оценок.