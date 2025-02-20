Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины вызвали неопределенность в мировой торговле, и вполне возможно, что это окажет большее влияние на экономику Латвии, чем сами тарифы, заявил агентству LETA старший экономист OP Financial Group Йона Видгрен.
Что может повлиять на экономику Латвии сильнее, чем тарифы США? Мнение экономиста
Он пояснил, что экспорт латвийских товаров в США составляет чуть менее 3% от общего объема латвийского экспорта и соответствует чуть более 1% ВВП Латвии.
Продукция из стали и алюминия, которая до сих пор облагалась тарифами, составляет около 3,5% латвийского экспорта в США. Поэтому прямая экономическая нагрузка от уже введенных тарифов остается незначительной. Также не ожидается значительного влияния от возможных тарифов на другие товары, например, фармацевтическую продукцию.
"Важно отметить, что в будущем могут быть введены дополнительные тарифы. Хотя США не входят в число крупнейших экспортных рынков Латвии, они все же остаются важными, учитывая ключевую роль экспорта в латвийской экономикее, - отметил Видгрен.
Он подчеркнул, что прямое влияние тарифов США на Латвию, вероятно, останется сравнительно небольшим.
По оценкам, влияние 10% взаимных тарифов на ВВП стран еврозоны варьируется от 0,1% до 0,3%. Экономики стран Балтии в значительной степени зависят от экспорта, поэтому влияние на Латвию может находиться в верхнем диапазоне этих оценок.
Видгрен также указал, что растущие барьеры в международной торговле и сбои в цепочках поставок, вероятно, приведут к сокращению как инвестиций, так и экспорта в другие страны. Значительная часть латвийского экспорта состоит из инвестиционных товаров, поэтому снижение глобального уровня инвестиций окажет негативное влияние на латвийский экспорт.
"Неопределенность в мировой торговле уже возросла, и введение дополнительных тарифов только усилит ее. Вполне возможно, что экономические последствия этой неопределенности будут значительнее, чем прямое влияние самих тарифов, в том числе для Латвии", - заявил Видгрен.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует с 12 марта ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Также предполагается введение 25% пошлин на импорт автомобилей.
Кроме того, Трамп намерен ввести дополнительные пошлины для ряда стран.
Ранее он уже подписал указ о введении таможенных пошлин для Канады, Мексики и Китая.
Введенные администрацией Трампа 10 пошлины на импорт китайских товаров вступили в силу 4 февраля. Однако применение новых тарифов для Канады и Мексики было отложено на 30 дней в связи с обещаниями этих стран усилить меры безопасности на границе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!