Видео На Югле мужчину зажало между двумя автомобилями

Полицейские спешно оградили место происшествия желтыми лентами. Под путепроводом собралось множество медиков и пожарных, пытавшихся спасти мужчину, который вышел из своей машины, чтобы предупредить других водителей о технической неисправности, но сам оказался в беде.

"Мы ехали в этом бусике, с ним что-то случилось - он только катился, нельзя было включить передачу. Остановились перед мостом, водитель вышел из машины, чтобы поставить аварийный треугольник и предупредить других", - рассказала пассажирка микроавтобуса Инесе.

Через мгновение женщина почувствовала сильный удар в заднюю часть машины. Когда она вышла посмотреть, что произошло, ее охватил шок.

"Я услышала удар, вышла наружу и услышала, как муж кричит от боли. Пока он доставал треугольник, на него наехали. Он лежал под машиной", - сказала женщина.

Водитель легкового автомобиля, заезжая под путепровод, был ослеплен светом и не заметил ни остановившийся микроавтобус, ни человека, который собирался открыть багажник. После столкновения он остался на месте происшествия.

Пожарные на месте делали все возможное, чтобы облегчить страдания зажатого мужчины до приезда медиков, которые ввели ему обезболивающее.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

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