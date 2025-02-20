Видео Подробности ДТП под Кекавой: для освобождения водителя пришлось срезать крышу

Первыми на место происшествия прибыли медики, затем один за другим начали подъезжать сотрудники оперативных служб.

Грузовой автомобиль съехал в кювет, а его кабина оказалась прижатой к прицепу. Однако водитель грузовика смог выбраться самостоятельно.

Каршеринговый автомобиль Bolt Drive Audi после лобового удара оказался в другом кювете.

В салоне каршеринговой машины находился только водитель, но для его освобождения спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. Медицинская помощь понадобилась и водителю грузовика - у него были заметны травмы ноги и руки.

На место происшествия прибыли три бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Водитель Bolt был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Также было решено отправить водителя грузовика в медицинское учреждение для проверки его состояния здоровья.

На данный момент предполагается, что авария произошла из-за обгона или из-за того, что один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Государственная полиция уже начала расследование и призывает очевидцев откликнуться.

Движение на трассе было заблокировано на короткое время. Пока проводились работы по очистке дороги, движение регулировали сотрудники муниципальной полиции Кекавского края.

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