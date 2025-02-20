Серьезное лобовое столкновение, возможно, из-за неосторожного обгона произошло утром в четверг около 9:00 на шоссе Рига - Баука недалеко от Дзеруми. Водитель легкового автомобиля после удара о грузовик оказался зажат в салоне своего транспортного средства и получил серьезные травмы, сообщает новые подробности программа Degpunktā.
Видео ⟩ Подробности ДТП под Кекавой: для освобождения водителя пришлось срезать крышу
Первыми на место происшествия прибыли медики, затем один за другим начали подъезжать сотрудники оперативных служб.
Грузовой автомобиль съехал в кювет, а его кабина оказалась прижатой к прицепу. Однако водитель грузовика смог выбраться самостоятельно.
Каршеринговый автомобиль Bolt Drive Audi после лобового удара оказался в другом кювете.
В салоне каршеринговой машины находился только водитель, но для его освобождения спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. Медицинская помощь понадобилась и водителю грузовика - у него были заметны травмы ноги и руки.
На место происшествия прибыли три бригады Службы неотложной медицинской помощи.
Водитель Bolt был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Также было решено отправить водителя грузовика в медицинское учреждение для проверки его состояния здоровья.
На данный момент предполагается, что авария произошла из-за обгона или из-за того, что один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Государственная полиция уже начала расследование и призывает очевидцев откликнуться.
Движение на трассе было заблокировано на короткое время. Пока проводились работы по очистке дороги, движение регулировали сотрудники муниципальной полиции Кекавского края.
Видео: Сюжет программы Degpunktā:
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