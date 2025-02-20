Эксперт: Трамп, пытаясь наладить отношения с Россией, повторяет ошибки прошлых президентов США

Он также отметил, что Зеленский отказался подписать меморандум о передаче природных ресурсов Украины США и высказался против того, чтобы судьба Украины решалась без ее участия.

"Трамп явно обижен. Очевидно, что он не проводил никакого глубокого анализа. Когда Трамп обижается, он действительно обижается - это развивается по геометрической прогрессии, вытягивая наружу все факты, которые он когда-либо слышал", - заявил Анджанс, добавив, что в данной ситуации Зеленский ни в чем не виноват, так как он действовал достойно и защищал интересы своей страны.

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При этом эксперт отметил, что Трамп не стремится сознательно помогать России, но он может позволить себе говорить и во многом делать то, что хочет.

Оценивая возможную реакцию Латвии и Европы, эксперт подчеркнул, что ситуация сложна, так как США являются стратегическим союзником Латвии и самой мощной военной державой в мире.

"Если нет США - нет НАТО", - заявил Анджанс, добавив, что есть другие страны, например, Турция, но вряд ли она поможет Балтийским государствам в случае кризиса.

По мнению Анджанса, европейские лидеры в настоящее время хорошо поддерживают Украину и Зеленского. Он отметил, что на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Вашингтон, чтобы попытаться "построить мост" между Трампом и Европой.

"Не думаю, что страны Балтии вообще появляются в географическом восприятии Трампа", – заявил Анджанс. Он напомнил, что политик встречался с президентами стран Балтийских, а в Вашингтоне в 2018 году проходил саммит по случаю 100-летия независимости, но, по мнению эксперта, Трамп не проявлял к нему особого интереса.

Анджанс подчеркнул, что Латвия, с одной стороны, должна делать все возможное, чтобы помочь Украине, но при этом не может "сжигать мосты" с США.

"Необходимо найти баланс", - отметил эксперт.

Он считает, что сейчас важно твердо поддерживать Украину, но одновременно избегать конфронтации с Трампом.

"США - это президентская республика, и полномочия Трампа весьма обширны. Его партия имеет большинство в обеих палатах Конгресса, даже самые скандальные кандидатуры проходят без проблем (...), поэтому нам нужно сохранять принципиальную позицию, но при этом не создавать себе лишних проблем в отношениях с США", - заявил эксперт.

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