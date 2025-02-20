Новый президент США Дональд Трамп, пытаясь восстановить отношения с Россией, повторяет ошибки своих предшественников, заявил в беседе с агентством LETA директор Центра геополитических исследований и профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.
Эксперт: Трамп, пытаясь наладить отношения с Россией, повторяет ошибки прошлых президентов США
"Плохо. Насколько плохо - пока не ясно, но это плохо", - прокомментировал Марис Анджанс попытки США и России возобновить отношения.
По его словам, Трамп повторяет ошибки предыдущих президентов США.
Анджанс напомнил, что в 2009 году Барак Обама уже предпринимал "перезагрузку отношений" с Россией, но это закончилось вторжением России в Украину в 2014 году.
До этого, в 2001 году, Джордж Буш-младший после встречи с Владимиром Путиным "заглянул ему в глаза и увидел душу, которой можно доверять", что впоследствии привело к войне в Грузии.
Он также отметил, что сам Трамп во время своего первого президентского срока уже пытался восстановить отношения с Россией. В качестве примера он привел саммит в Хельсинки, однако тогда его позиции были намного слабее, так как на фоне обвинений во вмешательстве России в выборы в пользу Трампа ситуация была неблагоприятной.
Эксперт считает, что сейчас происходит то же самое, но "с еще более низкой точки".
"Очевидно, что идет новая перезагрузка. Все началось с визита Стива Уиткоффа в Москву, затем Путина и Трампа соединили по телефону, потом состоялся звонок между [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и [госсекретарем США Марко] Рубио, после чего Рубио и Лавров встретились в Эр-Рияде. Мы уже знаем, какие решения были приняты", - заявил Анджанс, добавив, что в Кремле и Пекине "поднимают рюмки водки и бокалы шампанского".
"Думаю, Россия чрезвычайно удивлена, это неожиданный подарок, который преподнесли США - эйфория, которую с большим трудом скрывают и Путин, и Лавров (...)", - оценил ситуацию эксперт, отметив, что "это крайне неприятно".
Анджанс добавил, что предыдущий президент США Джо Байден во время войны приезжал в Киев, а Трамп сейчас заявляет о готовности пригласить Путина в Вашингтон и сам поехать в Москву.
Анджанс отметил, что было известно, что после президентских выборов в США ситуация изменится, и для Украины она не станет лучше, но происходящее "превзошло самые худшие прогнозы".
Оценивая последние заявления Трампа, эксперт указал, что необходимо анализировать его психологический портрет. По его мнению, Трамп очень обижен на президента Украины Владимира Зеленского.
Анджанс напомнил, что первый импичмент Трампа был связан именно с Зеленским, с их телефонным разговором, во время которого Трамп пытался заставить Зеленского начать расследование против семьи Байдена в Украине.
По словам эксперта, такие воспоминания оставляют след, Трамп злопамятен. Например, он лишил Байдена доступа к государственным секретам.
Анджанс считает, что Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому и затаил обиду за прошлое, а также раздражен тем, что его "мирный план" разрушается.
Эксперт объяснил, что по логике Трампа, он начал переговоры с Россией, которая якобы готова к миру, и таким образом выполняет обещание мира своим избирателям.
Кроме того, перед президентскими выборами в США Трамп отказался четко выразить свое мнение о том, кто должен победить - Россия или Украина, напомнил Анджанс.
Он также отметил, что Зеленский отказался подписать меморандум о передаче природных ресурсов Украины США и высказался против того, чтобы судьба Украины решалась без ее участия.
"Трамп явно обижен. Очевидно, что он не проводил никакого глубокого анализа. Когда Трамп обижается, он действительно обижается - это развивается по геометрической прогрессии, вытягивая наружу все факты, которые он когда-либо слышал", - заявил Анджанс, добавив, что в данной ситуации Зеленский ни в чем не виноват, так как он действовал достойно и защищал интересы своей страны.
При этом эксперт отметил, что Трамп не стремится сознательно помогать России, но он может позволить себе говорить и во многом делать то, что хочет.
Оценивая возможную реакцию Латвии и Европы, эксперт подчеркнул, что ситуация сложна, так как США являются стратегическим союзником Латвии и самой мощной военной державой в мире.
"Если нет США - нет НАТО", - заявил Анджанс, добавив, что есть другие страны, например, Турция, но вряд ли она поможет Балтийским государствам в случае кризиса.
По мнению Анджанса, европейские лидеры в настоящее время хорошо поддерживают Украину и Зеленского. Он отметил, что на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Вашингтон, чтобы попытаться "построить мост" между Трампом и Европой.
"Не думаю, что страны Балтии вообще появляются в географическом восприятии Трампа", – заявил Анджанс. Он напомнил, что политик встречался с президентами стран Балтийских, а в Вашингтоне в 2018 году проходил саммит по случаю 100-летия независимости, но, по мнению эксперта, Трамп не проявлял к нему особого интереса.
Анджанс подчеркнул, что Латвия, с одной стороны, должна делать все возможное, чтобы помочь Украине, но при этом не может "сжигать мосты" с США.
"Необходимо найти баланс", - отметил эксперт.
Он считает, что сейчас важно твердо поддерживать Украину, но одновременно избегать конфронтации с Трампом.
"США - это президентская республика, и полномочия Трампа весьма обширны. Его партия имеет большинство в обеих палатах Конгресса, даже самые скандальные кандидатуры проходят без проблем (...), поэтому нам нужно сохранять принципиальную позицию, но при этом не создавать себе лишних проблем в отношениях с США", - заявил эксперт.
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