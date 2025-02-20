Часть плана США - Киев могут принять в НАТО при атаке РФ

Впоследствии министр обороны США заявил, что его комментарии по поводу возможного членства Украины в НАТО были сделаны в координации с остальными членами команды Трампа по национальной безопасности.

"Ни разу официальные лица из администрации не советовали министру Хегсету избегать сомнений в членстве в НАТО - высказывания министра были согласованы со старшими членами команды президента по национальной безопасности, и они поддержали его послание сверху донизу, точка. Кроме того, сам президент вскоре после этого подкрепил высказывания министра обороны Хегсета относительно членства в НАТО в своих собственных публичных комментариях в Овальном кабинете", - цитирует NBC пресс-секретаря Пентагона Джона Аллиота.

Соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины

Чрезвычайно важным для США условием для предоставления Киеву гарантий безопасности, судя по материалу NBC, является подписание соглашения по передаче США права на разработку половины запасов редкоземельных металлов в Украине. Именно это дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев 12 февраля.

"Когда Зеленский сказал, что ему нужно время, чтобы изучить это предложение, Бессент сообщил ему, что у него есть час, чтобы подписать его или же есть риск отмены предстоящих встреч (украинской стороны. - Ред.) с (вице-президентом США Джеймсом Дэвидом. - Ред.) Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио", - сообщает NBC со слов пяти американских чиновников и еще одного человека, знакомого с ходом обсуждения.

Вышеназванные встречи должны были пройти на полях Мюнхенской конференции по безопасности и являлись для Украины исключительно важными с точки зрения понимания стратегии президента США Дональда Трампа на мирных переговорах, поясняют авторы.

В итоге Зеленский так и не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам. Встречи украинской делегации с Вэнсом и Рубио в Мюнхене сначала отложили, но позже все-таки провели.

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