Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, 9 сентября направил писатель Сергей Комков.

"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".

По словам писателя, он внимательно следил за следованием заказного письма.

Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира были выдвинуты политик Алексей Навальный и президент США Дональд Трамп. Также бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских.

С 2020 года размер Нобелевской премии в каждой категории увеличили до 1,1 миллиона долларов. Лауреатов начнут объявлять 5 октября, из-за распространения COVID-19 традиционной церемонии вручения премии в 2020-м не будет.