Искусственный интеллект снял маски с белорусских силовиков

Напомним, на прошлой неделе белорусские хакеры опубликовали список с более чем 1000 именами работников силовых структур Беларуси.

"С продолжением задержаний мы продолжим массово публиковать данные. Никто не останется анонимным, даже под балаклавой", - сказано в сообщении хакеров, опубликованном с помощью оппозиционного издания Nexta.

Максимов сделал шаг дальше. На видеозаписях совершенных на улицах Беларуси зверствований он с помощью искусственного интеллекта по области глаз идентифицировал конкретных работников силовых структур, виртуально "сняв" с них маски.

"Ваши дети будут смотреть в ваши лица в момент, когда вы совершаете самые ужасные преступления в своей жизни, - говорит на видео Максимов. - У вас нет масок". 14

"Вас не более 3000 человек. Это означает, что каждый из вас бил или задержал минимум шесть человек", - отмечает Максимов. Многие случаи зафиксированы на видео и в фотографиях. Некоторые задержанные описывали насилие, унижение, избивание и даже изнасилование.

"Не сомневайтесь ни секунды, что через несколько коротких лет ваши дети увидят эти фотографии в книгах современной истории Беларуси [...] и зададут самый ужасный вопрос в вашей жизни: "Папа, почему ты не думал сам?" - предупреждает Максимов.

Андрей Максимов живет в Калифорнии, где основал предприятие искусственного интеллекта Promethean AI, которое занимается разработкой решений игровой индустрии.