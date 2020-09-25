В т/ц Rīga Plaza ежемесячно будут проходить "Завтраки мамочек"

На первом в сезоне "Завтраке мамочек" который состоялся 23 сентября, у посетителей была возможность познакомиться с ведущей передачи Māmiņu klubs Рутой Двинской, пополнить свои знания о стволовых клетках, здоровье глаз и зрении детей, узнать, можно ли начинать процесс закаливания ребенка осенью, получить дельные советы, которые помогут на пути к облегчению родов, а также рекомендации по физической активности матери в послеродовой период.

"Нам очень приятно, что серия мероприятий для будущих и молодых мам "Завтрак мамочек" нашла свое место в центре моды и развлечений Rīga Plaza - именно здесь несколько лет назад мы начали проводить это ежемесячное мероприятие. "Завтрак мамочек" - это место, где можно получить новые знания, узнать об актуальных детских товарах, поучаствовать в мероприятиях и пообщаться, встретившись с другими родителями. Набор лекций и партнеров выбран не случайно - темы охватывают период беременности и роды, первые годы жизни малыша, и мы также говорим о том, как не забыть о своих потребностях, когда становишься мамой", - говорит Кристина Дамшкалне.

"Мы продолжаем расширять наше предложение для семей, поэтому серия обучающих лекций для новых и будущих семей является естественным к этому дополнением. Время, проведенное с семьей очень ценно, поэтому на эти мероприятия приглашаются не только матери, но и дети, папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Образовательные и развлекательные лекции во время мероприятий не только укрепят отношения членов семьи, но и будут способствовать пониманию процессов, происходящих в семье", - говорит Ивета Приедите, директор по управлению активами CBRE Baltics.

Отныне "Завтрак мамочек" каждый месяц в Rīga Plaza

"Мамин клуб" начинает свой 16-й сезон - в этом сезоне каждый месяц "Завтрак мамочек" будут проходить в зоне общественного питания Food Plaza площадью 1500 квадратных метров в центре моды и развлечений Rīga Plaza (2-й этаж). Во время образовательных мероприятий каждый месяц будут обсуждаться темы, связанные со здоровьем детей и семьи, здоровой беременностью и материнством. Информацию и поддержку молодым родителям предоставят специалисты и эксперты в различных сферах. Приглашаем следить за информацией о планируемых мероприятиях, их программе и регистрации на сайте https://maminuklubs.lv/. Все мероприятия бесплатны и открыты как для будущих мам, так и для мамочек с детьми, а также пап и других членов семьи. Мероприятия также включают в себя развлекательные игры для детей разных возрастов.

Во время всех мероприятий будут предоставлены пункты дезинфекции для безопасного проведения мероприятия, а также будут соблюдены требования эпидемиологической безопасности по снижению распространения Covid-19.