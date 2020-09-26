Собчак прошла тест о себе, но оказалась Пивоваровым

Среди предложенных вариантов, конечно же, оказались такие флагманы, как Юрий Дудь ("вДудь"), Ирина Шихман ("А поговорить?"), Алексей Пивоваров ("Редакция"), Ксения Собчак ("Осторожно, Собчак!"), Николай Солодников ("ещёнепознер") и, собственно, Катерина Гордеева ("Скажи Гордеевой").

Забавно, что этот тест прошла и сама ведущая шоу "Осторожно, Собчак!", однако, по результатам, она оказалась вовсе не Ксенией Собчак, а Алексеем Пивоваровым.

Об этом Ксения Анатольевна поспешила рассказать в своем Telegram-канале, написав: "Медуза" неплохо придумала нативочку для продвижения Екатерины Гордеевой. Жалко только, что я оказалась не Ксенией Собчак в этом тесте. То есть, видимо, создателям кажется, что я как-то иначе ответила бы на вопросы".

Запись она сопроводила фотографией, показав итог теста:

Кстати, о новом шоу Гордеевой RUS TVNET уже писал: