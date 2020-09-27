Боевые действия в Нагорном Карабахе: Армения ввела военное положение и объявила мобилизацию

Такое решение он принял после того, как утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха были обстреляны системами залпового огня "Град". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента непризнанной республики Ваграма Погосяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее также объявил о решении правительства ввести в стране военное положение с всеобщей мобилизацией, сообщает DW.

Обе стороны Нагорно-карабахского конфликта - Армения и Азербайджан - обвинили друг друга в эскалации ситуации в регионе и высказали свои версии событий.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что около 6:00 вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

В ответ на атаку азербайджанские войска начали контрнаступление по всему фронту, в ходе которого были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов ПВО Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что военные Азербайджана сами инициировали наступление на Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что военные сбили два вертолета и три беспилотника воздушных сил Азербайджана, а также уничтожили три танка. В Баку подтвердили, что был сбит один вертолет, его экипаж жив.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана произошли в середине июля. Тогда погибли несколько десятков человек.