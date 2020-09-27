Литовцам раздадут четыре миллиона таблеток йода на случай аварии на БелАЭС

Жителям Вильнюса и 15 других муниципалитетов Литвы в октябре начнут выдавать таблетки йода, сообщает радио LRT со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Вместе с таблетками будут раздавать и листы с инструкцией на четырех языках (литовском, польском, русском и английском), в которых детально описано, как действовать в случае ядерного инцидента. Эта мера связана с запуском Белорусской АЭС, расположенной в 50 километрах от Вильнюса.