Литовцам раздадут четыре миллиона таблеток йода на случай аварии на БелАЭС

Жителям Вильнюса и 15 других муниципалитетов Литвы в октябре начнут выдавать таблетки йода, сообщает радио LRT со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Вместе с таблетками будут раздавать и листы с инструкцией на четырех языках (литовском, польском, русском и английском), в которых детально описано, как действовать в случае ядерного инцидента. Эта мера связана с запуском Белорусской АЭС, расположенной в 50 километрах от Вильнюса.
Всего Минздрав выделил 4 миллиона таблеток для 16 муниципалитетов. Их будут распространять через 5 крупнейших аптечных сетей. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС, пишет "Дождь".
БелАЭС с 2011 года строят структуры российского "Росатома". Она состоит из двух энергоблоков, первый из которых планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года, второй — в 2021 году.
В Литве считают АЭС угрозой национальной безопасности.
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