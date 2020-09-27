Вс, 27.09.2020
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Лотте Тисенкопфа-Илтнере, основатель компании MADARA Cosmetics

Литовцам раздадут четыре миллиона таблеток йода на случай аварии на БелАЭС

Белорусская АЭС

ФОТО: Reuters

Жителям Вильнюса и 15 других муниципалитетов Литвы в октябре начнут выдавать таблетки йода, сообщает радио LRT со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Вместе с таблетками будут раздавать и листы с инструкцией на четырех языках (литовском, польском, русском и английском), в которых детально описано, как действовать в случае ядерного инцидента. Эта мера связана с запуском Белорусской АЭС, расположенной в 50 километрах от Вильнюса.

Всего Минздрав выделил 4 миллиона таблеток для 16 муниципалитетов. Их будут распространять через 5 крупнейших аптечных сетей. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС, пишет "Дождь".

БелАЭС с 2011 года строят структуры российского "Росатома". Она состоит из двух энергоблоков, первый из которых планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года, второй — в 2021 году.

В Литве считают АЭС угрозой национальной безопасности.

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