"Гомеопатия - это разбавленный яд": инициатива против врачей-шарлатанов

"Врач и гомеопатия - это несовместимые понятия", - заявляет общественный активист Дмитрий Голубев, который создал инициативу "За медицину без шарлатанов" на платформе Manabalss.lv. По словам автора, инициатива направлена против псевдомедицинского метода - гомеопатии* и врачей- гомеопатов, которые включены в официальный классификатор медицинских работников Латвии.
Причина создания инициативы
Дмитрий Голубев - программист, IT-специалист, который активно участвует в общественной жизни Латвии. Медицина в сферу интересов и компетенции Дмитрия не входит, его главная мотивация создания инициативы связана с его отношением к жизни.
"Медицина - это большая часть жизни людей, моя часть жизни - быть скептиком. Как скептик я вижу, что часть медицины не подтверждена научными данными", - отмечает Дмитрий.
О создании инициативы активист задумался уже давно и был готов сам поддержать эту идею, но инициатива не появлялась и он решил действовать.
"Я считаю, что нельзя всегда полагаться на других, если видишь, что что-то не происходит, необязательно ждать. Иногда надо это сделать самому", - отмечает создатель инициативы.
Дмитрий Голубев является членом объединения партий "Новое Единство", но, по договору с платформой Manabalss.lv, не может использовать инициативу в партийной риторике.
Сам активист рассказывает, что приходится совмещать общественную и политическую деятельность:
"Сложно, но иногда нужно. Как говорили греки, тот человек, который не принимает участие в публичной жизни, он не неамбициозный - он бесполезный".
Дмитрий отмечает, что для него очень важно участие в общественных проектах, так как он хочет сделать свою страну лучше:
"Я вижу как часть своей жизни - оставить страну лучше, чем я ее получил".
Суть инициативы
По словам автора, инициатива направлена против псевдонаучного метода лечения - гомеопатии.
По мнению Дмитрия, такая псевдомедицина не причиняет прямого вреда, но она опасна потому, что отдаляет основанное на доказательствах лечение и диагностику.
Активист объясняет, что она может навредить двумя способами: первое - оттягивается та медицина, которая действительно будет работать. Второе - продажа гомеопатических средств в аптеках.
"Человек приходит к врачу, ему дают пилюльку, которая реально не действует, и человек может очень долго не идти к другому врачу, который предложил бы нормальное лечение.
В Латвии распространен рак, который часто диагностируется на последних стадиях. Часто люди просто не ходят к врачу, а если и идут, то к тому, который не поможет. Рак гомеопатией не вылечится", - объясняет свою позицию Дмитрий.
Суть инициативы - четко отделить гомеопатические препараты в аптеках от конвенциональных, основанных на доказательствах медицинских средств, а также исключить практику гомеопатии из системы здравоохранения государства. А еще пересмотреть регистр медицинских лиц, классификацию лечебных и диагностических методов, учебные стандарты медицинских профессий. И списки препаратов и услуг, оказываемых государственными лечебными учреждениями, чтобы обеспечить такие условия, когда это будут медицинские методы и препараты, основанные только на научных доказательствах.
Дмитрий считает, что инициатива должна решить две существующие в Латвии проблемы.
Проблема номер 1 - с врачами. Проблема номер 2 - с аптеками.
"С врачами проблема следующая: если мы как страна говорим, что гомеопатия - это специализация врача, то таким образом мы говорим, что это врач. Если мы доверяем врачам, то мы доверяем гомеопатии. У нас даже есть университеты, где преподают гомеопатию", - делится своим мнением активист.
Как отмечает Голубев, первая часть инициативы заключается в том, чтобы разделить понятия "врач" и "гомеопатия".
"Врач и гомеопатия - это несовместимые понятия", - заявляет Дмитрий.
"Гомеопатия не должна быть официально дополнительной специализацией врача. И по крайней мере в государственных университетах, чтобы ее не преподавали. Это часть номер 1", - объясняет автор инициативы.
Вторая часть - это аптеки.
"Опять-таки - не запретить. Я либеральный человек, запреты мне не очень нравятся. Я бы хотел, чтобы гомеопатию не предлагали как лекарство.
На гомеопатическом лекарстве должно быть указано, что это средство - не лекарство", - говорит Дмитрий.
По словам автора инициативы, самое популярное лекарство в Латвии - это Ibumetin, но на 5-м или 6-м месте находится гомеопатическое средство. Дмитрий считает такую популярность гомеопатических средств большой проблемой для Латвии.
"По статистике, человек в Латвии в год тратит на лечение столько же, сколько житель Великобритании или Дании. Если смотреть в процентах от ВВП, это наполовину больше, чем в Эстонии. А если считать в процентах от всех затрат на здравоохранение, больше нас тратит только Мексика**.
Мы очень много тратим на лечение, на лекарства, на здравоохранение из своего кармана.
Мы не самая богатая страна в мире, поэтому это второй аспект, почему мне очень хотелось сделать эту инициативу. Люди у нас недостаточно богаты, чтобы кидаться деньгами", - отмечает активист.
Гомеопатия в мире
Дмитрий говорит, что эффективность гомеопатии до сих пор научно не доказана.
"Лучше орудовать знанием, чем незнанием. Поэтому если мы не можем доказать, что что-то работает, то, наверное, оно не работает все-таки", - рассуждает общественный деятель.
По его мнению, если гомеопатия будет доказана, она станет медициной, а не шарлатанством.
"Если мою инициативу примут, Латвия не будет первой страной, где похожие инициативы приняты. Например, на официальной странице Министерства здравоохранения Великобритании написано: "Мы не рекомендуем гомеопатию, потому что она не помогает", - рассказывает Дмитрий.
Также активист отмечает, что, согласно исследованию Re:Baltica, многие университеты Европы перестают преподавать гомеопатию.
Многие будут против
Дмитрий отмечает, что многие будут недовольны этой инициативой, так как людям нравится посещать врачей-гомеопатов.
"Это огромная психологическая обработка человека, чтобы он чувствовал себя лучше. И таким образом она работает. Вы приходите, и к вам такое внимание, вы действительно начинаете чувствовать себя лучше от этого. Человек - социальное животное. Если вы приходите в такую обстановку, где вы себя хорошо чувствуете психологически, вы начинаете себя чувствовать лучше и физически. Я надеюсь, что такие методы когда-нибудь будут использоваться в обычных поликлиниках", - отмечает активист.
Дмитрий также поделился своим опытом рекламы инициативы у себя в социальных сетях.
"Когда я рекламировал инициативу на Facebook, я столько всего наслышался про себя.
Люди говорили - а почему вы воюете против натуральных средств?", - рассказывает автор инициативы.
Общественный активист отмечает, что большая проблема людей, которые выступают против инициативы, заключается в незнании.
"Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее.
Гомеопатия - это разбавленный яд", - отмечает Дмитрий.
По его словам, в гомеопатии используются вещества, которые в нормальных дозах вредны и опасны для жизни человека. Для лечения эти вещества разбавляются.
Голубев подчеркивает, что в натуральных лекарствах нет ничего плохого, если они исследованы и их эффективность научно доказана.
"Люди могут использовать натуральные вещества, многие натуральные вещества действительно исследованы, и на основе многих натуральных веществ производятся лекарства. Допустим, самый первый антибиотик - пенициллин - это натуральное вещество. Очень много лекарств сейчас производится на основе цветов и трав", - говорит Дмитрий.
"Люди не знают, что такое гомеопатия, мне сначала нужно объяснять, что это такое. Это не чаи, можете пить свои чаи сколько хотите, в разумных пределах, конечно",
- добавляет активист.
Гомеопатия - псевдомедицина
Автор инициативы уверенно заявляет, что гомеопатия не работает:
"Если вам помогает гомеопатия, то, скорее всего, вам поможет и время. Надо просто переждать".
По мнению Дмитрия, проблема с гомеопатией заключается в том, что люди действительно верят в ее эффективность.
"А то, что мы верим в это, имеет на самом деле достаточно серьезные последствия. Если мы допускаем, что что-то работает вне науки, тогда мы можем допустить и что-то другое, что тоже не работает вне науки. В последнее время появляется очень много антинаучных мнений в интернете. Я считаю, что это очень опасно", - объясняет активист.
Как пример Дмитрий приводит антивакцинацию - он считает эту проблему огромной катастрофой.
"Начинают появляться те болезни, которые раньше считались побежденными. Дети умирают от того, что им не сделали прививки.
Мы победили многие болезни, и поэтому люди не видят на улице таких больных людей. Мы забыли болезни, поэтому мы в них не верим, мы их не боимся. Теперь мы боимся химии", - отмечает автор инициативы.
Дмитрий уверен, что антинаучные методы лечения - это регресс человечества.
"Если мы допускаем, что истинное лечение - это использование народных средств, тогда мы наш человеческий прогресс отматываем на несколько веков назад. Мы не верим вообще ничему", - говорит он.
"Врачи-гомеопаты в Латвии должны осознавать, что они мошенники, если они не осознают, то это еще хуже", - считает активист.
По мнению Дмитрия, если бы гомеопатия работала, то это означало бы, что всему человечеству надо переосмыслить фундаменты химии и физики.
"Любой врач, который доказал бы, что гомеопатия работает, получил бы все возможные премии в мире.
Это фундаментальное изменение понимания того, как работает наш мир", - отмечает активист.
Дмитрий также добавляет, что за все время существования гомеопатии (несколько веков) в ней не было сделано ни одного исследования, которое доказывало бы, что она действительно работает.
Судьба инициативы
Инициатива "За медицину без шарлатанов" была создана 18 февраля и набрала около 2000 тысяч подписей.
Дмитрий Голубев считает эту проблему актуальной в Латвии и свою инициативу планирует продвигать, чтобы привлечь к проблеме внимание общества.
"Я хотел еще до Covid-19 сделать несколько видеороликов с медиками, которые занимаются проблемами лженауки, но случился Covid-19, и это помешало планам, потом были выборы, и я не хотел, чтобы люди думали, что я это делаю только ради выборов: "Ты только на выборы это делаешь, а потом забудешь. Нет, не забыл", - отмечает активист.
Дмитрий активно следит за судьбой инициативы и надеется, что в ближайшее время она будет принята.
*Гомеопатия - вид альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты, действующее вещество которых якобы вызывает у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента. Для лечения используется принцип "подобное излечивается подобным".
** Источник: https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
Ты можешь внести свой вклад в работу платформы ManaBalss пожертвованием!