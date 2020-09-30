"Гомеопатия - это разбавленный яд": инициатива против врачей-шарлатанов

Как отмечает Голубев, первая часть инициативы заключается в том, чтобы разделить понятия "врач" и "гомеопатия".

"Врач и гомеопатия - это несовместимые понятия", - заявляет Дмитрий.

"Гомеопатия не должна быть официально дополнительной специализацией врача. И по крайней мере в государственных университетах, чтобы ее не преподавали. Это часть номер 1", - объясняет автор инициативы.

Вторая часть - это аптеки.

"Опять-таки - не запретить. Я либеральный человек, запреты мне не очень нравятся. Я бы хотел, чтобы гомеопатию не предлагали как лекарство.

На гомеопатическом лекарстве должно быть указано, что это средство - не лекарство", - говорит Дмитрий.

По словам автора инициативы, самое популярное лекарство в Латвии - это Ibumetin, но на 5-м или 6-м месте находится гомеопатическое средство. Дмитрий считает такую популярность гомеопатических средств большой проблемой для Латвии.

"По статистике, человек в Латвии в год тратит на лечение столько же, сколько житель Великобритании или Дании. Если смотреть в процентах от ВВП, это наполовину больше, чем в Эстонии. А если считать в процентах от всех затрат на здравоохранение, больше нас тратит только Мексика**.

Мы очень много тратим на лечение, на лекарства, на здравоохранение из своего кармана.

Мы не самая богатая страна в мире, поэтому это второй аспект, почему мне очень хотелось сделать эту инициативу. Люди у нас недостаточно богаты, чтобы кидаться деньгами", - отмечает активист.

Гомеопатия в мире

Дмитрий говорит, что эффективность гомеопатии до сих пор научно не доказана.

"Лучше орудовать знанием, чем незнанием. Поэтому если мы не можем доказать, что что-то работает, то, наверное, оно не работает все-таки", - рассуждает общественный деятель.

По его мнению, если гомеопатия будет доказана, она станет медициной, а не шарлатанством.

"Если мою инициативу примут, Латвия не будет первой страной, где похожие инициативы приняты. Например, на официальной странице Министерства здравоохранения Великобритании написано: "Мы не рекомендуем гомеопатию, потому что она не помогает", - рассказывает Дмитрий.

Также активист отмечает, что, согласно исследованию Re:Baltica, многие университеты Европы перестают преподавать гомеопатию.

Многие будут против

Дмитрий отмечает, что многие будут недовольны этой инициативой, так как людям нравится посещать врачей-гомеопатов.

"Это огромная психологическая обработка человека, чтобы он чувствовал себя лучше. И таким образом она работает. Вы приходите, и к вам такое внимание, вы действительно начинаете чувствовать себя лучше от этого. Человек - социальное животное. Если вы приходите в такую обстановку, где вы себя хорошо чувствуете психологически, вы начинаете себя чувствовать лучше и физически. Я надеюсь, что такие методы когда-нибудь будут использоваться в обычных поликлиниках", - отмечает активист.

Дмитрий также поделился своим опытом рекламы инициативы у себя в социальных сетях.